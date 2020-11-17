Улица Черняховского поменяет свой облик

В рамках ремонта планируют полностью заменить асфальтное покрытие проезжей части и тротуаров. На перекрестах оборудуют пандусы, а также перильные ограждения.

На Черняховского интенсивное движение транспорта, поэтому будет сделан заездной карман для общественного транспорта со стороны 5-й станции Фонтана. Перенесут две остановки. Таким образом, пропускная способность улицы будет увеличена.

На Черняховского и Тенистой установят дополнительные ливневые решетки. Кроме того, заменят дорожные знаки и нанесут новую дорожную разметку.

По итогам тендера на проведение капремонта улицы будет объявлен победитель, с которым заключат договор. Срок выполнения ремонтных работ – 5 месяцев.