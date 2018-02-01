Бойтесь «социальных скидочных карточек»!

По Одессе «бродит» новая неприятность. Точнее: по Одессе разгуливают мошенники, предлагающие (в основном, людям пожилого возраста) так называемые «социальные скидочные карточки». Так вот, это очередной «развод». Не ведитесь на него.

Суть: к человеку приходят «добрые люди» и сообщают, что вот, мол, в связи с тем, что теперь все дорожает и дорожает – и еда, и лекарственные препараты, то получите от города помощь – социальную карточку, и теперь все товары в ряде магазинов и аптек вы будете получать со скидкой.

Как рассказывает директор Департамента труда и социальной политики горсовета Елена Китайская, мошенники при этом просят лишь «малость»: человек должен назвать данные своей платежной карточки. Известно ведь, что многие пенсионеры получают свои пенсии на карточку, доступ к которой и пытаются получить эти «добрые люди».

Не поддавайтесь на уловки мошенников! Как бы вам ни рассказывали, насколько это добрая и необходимая услуга, проявите бдительность. Такой услуги, как подобная социальная карточка, попросту не существует! Это сказка. А вот серьезно пострадать материально вы можете – уже в реальности.

Да, в городе существует Программа оказания социальных услуг и других видов помощи населению – как единоразовых, так систематических. Но для этого необходимо обращаться в мэрию, где каждый такой вопрос решается индивидуально.

Ну а «социальные скидочные карточки», которыми вас пытаются «осчастливить», – это очередной «развод», выдуманный «неустанными» мошенниками! Так что будьте осторожны.