Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) после нескольких дней роста в первой половине дня среды, 22 октября, опустился на 2,40% — до 510,58 пункта, тогда как основной индекс биржи WIG20 вырос на 1,05%. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

Произошло это после новостей накануне вечером о том, что анонсированная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште откладывается, как и встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова из-за нежелания России прекращать боевые действия.

Согласно данным WSE, с начала дня по состоянию на 12:53 по Варшаве курс акций крупнейшего в стране производителя сахара “Астарта” уменьшился на 2,99%, Milkiland — на 4,33%, агрохолдингов KSG -Agro, “Агротон” и ИМК — на 2,40%, 2,29% и 1,61%.

Акции Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами упали на 4,48%, а крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга “Кернел”, которые не входят в состав индекса из-за малого free-float, добавили 0,21%.

На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo упал на 6,57%, тогда как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП подорожали на 1,06%.

Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже после нескольких дней роста их курс в среду также снизился на 1,25-2,14%, тогда как ВВП-варранты практически не изменились в цене.

