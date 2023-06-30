Накануне президент Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о применении украинского языка в Украине.

В проекте закона указан перечень профессий, где обязательно нужно знать английский язык. Например, для работников в сфере здравоохранения или представителей государственной или местной власти.

Также там указывается, что дети будут изучать английский еще с садика.

Эти нормы были в целом положительно восприняты населением. Однако есть одна, вызвавшая волну обсуждения в соцсетях. Речь идет о предложении запретить дубляж на украинском языке фильмов в оригинале на английском.

В кинотеатрах англоязычные фильмы должны показывать в оригинале с субтитрами на украинском. С 2025 года таких фильмов должно быть минимум 50%, с 2026 – 75%, а с 2027 года – все 100% фильмов только на английском, без украинского дубляжа.

Украинцы возмущаются этим предложением, ведь говорят, что именно дубляж фильмов – это то, что делало украинский язык модным и популярным последние два десятилетия в условиях массовой русификации и засилья русского языка.

Даже в иностранных кинокомпаниях неоднократно признавали, что украинский дубляж является одним из самых качественных в мире. Потому что речь идет не только о прямом переводе текста, но и о локализации и адаптации под реалии украинских зрителей. Например, когда в оригинале американские герои шутят о каком-то неизвестном для украинцев певце или спортсмене, в украинском дубляже гармонично вписывается упоминание о Павле Зиброве или Иво Бобуле.

"Если до сих пор кинотеатры были местом, делавшим украинский язык модным и популярным для миллионов людей, то теперь услышать родной язык в кино украинцы смогут разве что на фильмах отечественного производства. Уничтожить украинское кинодублирование и выбросить украинский язык из кинопроката не удалось даже Януковичу и Табачнику вместе взятым. Даже они не додумались запретить голливудским персонажам звучать на украинском. Авторы президентского проекта (не)подумали", – пишет народный депутат Владимир Вятрович.

Пользователи сети пишут, что если законопроект Зеленского будет принят в таком виде, это будет означать смерть для уникального украинского дубляжа. Целая индустрия исчезнет, а люди, работающие с переозвучкой фильмов, останутся без работы.

Кроме того, многие утверждают, что это будет как раз ударом по украинскому языку, а не усилением позиций английского. Ведь если не будет украинского озвучивания, значительная часть русскоязычных пользователей просто будут смотреть русскоязычный пиратский продукт.

Часть украинцев говорят, что полностью поддерживают такие изменения, потому что до 2027 года у украинцев будет время выучить английский, а у тех, кто занимается дубляжем – найти другую работу.

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