После охватившей Францию волны беспорядков владельцы кафе и магазинов подсчитывают ущерб. Как повлияли недавние события на сферу туризма?

Живописные площади, улочки, сохранившие дух средневековья, уютные кафе. Всем этим туристы хотят насладиться во Франции. Однако совсем недавно люди здесь столкнулись с иной реальностью.

По стране прокатилась волна беспорядков после того, как 17-летний подросток был застрелен полицейским недалеко от Парижа.

Волна насилия не обошла и Лион, город, ежегодно привлекающий более миллиона туристов.

"Мне еще никогда не было так страшно во Франции".

"Я слышала звуки петард, похожие на выстрелы из пистолета. Я не знаю точно, что это было. Люди были напуганы и я тоже. Я быстро спустилась в метро", - объясняет Катерина Куше, туристка из Греции.

"Мне никогда не было так страшно во Франции, но меня это не пугает. Сейчас я отправляюсь из Лиона в Бордо, другой большой город, для следующего этапа моего путешествия".

Charred cars and bus are pictured in Lyon, central France, Friday, June 30, 2023. AP Photo

Кому-то из путешественников пришлось изменить свои планы на отпуск.

Спенсер Уайт, турист из США: "Нам пришлось покинуть Марсель раньше, чтобы не столкнуться с прекращением железнодорожного сообщения".

"Сейчас мы едем в Париж из Лиона, но мы уверены, что остальная часть нашей поездки пройдет гладко", - говорит Спенсер.

Владельцы кафе подсчитывает потери

Владельцы кафе и ресторанов рассчитывали на хорошую прибыль в высокий сезон. Сейчас они подсчитывают убытки.

"Суббота была худшей ночью для нашего бизнеса за последние три года. Мы потеряли от 5 000 до 6 000 евро", - объясняет Хьюго Нейран. Его ресторан расположен в старом городе Лиона.



Hugo Neyrand manages a restaurant in Lyon's old town. Euronews

В пик сезона ресторан Нейрана обслуживает до 600 человек ежедневно. Однако последняя неделя, по его словам, была иной: "На улицах никого. Атмосфера, как во время пандемии COVID-19".

Несмотря на это, Французская федерация туризма, ADN Tourisme, настаивает на том, что последствия беспорядков начинают ослабевать.

"Я разговаривал с менеджерами отелей в Марселе, у которых было небольшое снижение бронирований в выходные, но сейчас ситуация стабилизируется. Насилие в основном происходило в магазинах, а не в туристических местах", - объясняет Франсуа де Кансон, президент Французской федерации туризма.

François de Canson, President of ADN Tourisme Euronews

Однако де Кансон беспокоится о том, какой образ Франции сложится у туристов: "Мы хотим заверить наших европейских и иностранных туристов, что Франция - гостеприимная страна".

Это не первая волна беспорядков во Франции в 2023 году. Ранее здесь прошли массовые протесты против пенсионной реформы и забастовки. Снимки заваленных мусором парижских улиц стали вирусными в социальных сетях.

"Мы не думали об отмене нашей поездки".

Бернис Ривера, учительница из Пуэрто-Рико, прибывшая во Францию с группой студентов, решила продолжить поездку.

"Мы внимательно следили за происходящим, но не особо боялись. А вот родители некоторых (школьников) проявляли беспокойство", - говорит Бернис.

Несмотря на атмосферу социальной напряженности во Франции, многие туристы намерены придерживаться своих планов на летний отдых.

Каролина Хааплехто, туристка из Финляндии: "Мы не думали об отмене нашей поездки, потому что, несмотря на беспорядки, Франция сейчас является довольно безопасным местом для путешествий".

С начала беспорядков по всей Франции было задержано более 3 600 человек. Средний возраст задержанных, по данным МВД, составляет 17 лет. Французские суды работают сверхурочно. В ходе столкновений более 800 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.