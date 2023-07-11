Живописные площади, улочки, сохранившие дух средневековья, уютные кафе. Всем этим туристы хотят насладиться во Франции. Однако совсем недавно люди здесь столкнулись с иной реальностью.
По стране прокатилась волна беспорядков после того, как 17-летний подросток был застрелен полицейским недалеко от Парижа.
Волна насилия не обошла и Лион, город, ежегодно привлекающий более миллиона туристов.
"Мне еще никогда не было так страшно во Франции".
"Я слышала звуки петард, похожие на выстрелы из пистолета. Я не знаю точно, что это было. Люди были напуганы и я тоже. Я быстро спустилась в метро", - объясняет Катерина Куше, туристка из Греции.
"Мне никогда не было так страшно во Франции, но меня это не пугает. Сейчас я отправляюсь из Лиона в Бордо, другой большой город, для следующего этапа моего путешествия".
Кому-то из путешественников пришлось изменить свои планы на отпуск.
Спенсер Уайт, турист из США: "Нам пришлось покинуть Марсель раньше, чтобы не столкнуться с прекращением железнодорожного сообщения".
"Сейчас мы едем в Париж из Лиона, но мы уверены, что остальная часть нашей поездки пройдет гладко", - говорит Спенсер.
Владельцы кафе подсчитывает потери
Владельцы кафе и ресторанов рассчитывали на хорошую прибыль в высокий сезон. Сейчас они подсчитывают убытки.
"Суббота была худшей ночью для нашего бизнеса за последние три года. Мы потеряли от 5 000 до 6 000 евро", - объясняет Хьюго Нейран. Его ресторан расположен в старом городе Лиона.
В пик сезона ресторан Нейрана обслуживает до 600 человек ежедневно. Однако последняя неделя, по его словам, была иной: "На улицах никого. Атмосфера, как во время пандемии COVID-19".
Несмотря на это, Французская федерация туризма, ADN Tourisme, настаивает на том, что последствия беспорядков начинают ослабевать.
"Я разговаривал с менеджерами отелей в Марселе, у которых было небольшое снижение бронирований в выходные, но сейчас ситуация стабилизируется. Насилие в основном происходило в магазинах, а не в туристических местах", - объясняет Франсуа де Кансон, президент Французской федерации туризма.
Однако де Кансон беспокоится о том, какой образ Франции сложится у туристов: "Мы хотим заверить наших европейских и иностранных туристов, что Франция - гостеприимная страна".
Это не первая волна беспорядков во Франции в 2023 году. Ранее здесь прошли массовые протесты против пенсионной реформы и забастовки. Снимки заваленных мусором парижских улиц стали вирусными в социальных сетях.
"Мы не думали об отмене нашей поездки".
Бернис Ривера, учительница из Пуэрто-Рико, прибывшая во Францию с группой студентов, решила продолжить поездку.
"Мы внимательно следили за происходящим, но не особо боялись. А вот родители некоторых (школьников) проявляли беспокойство", - говорит Бернис.
Несмотря на атмосферу социальной напряженности во Франции, многие туристы намерены придерживаться своих планов на летний отдых.
Каролина Хааплехто, туристка из Финляндии: "Мы не думали об отмене нашей поездки, потому что, несмотря на беспорядки, Франция сейчас является довольно безопасным местом для путешествий".
С начала беспорядков по всей Франции было задержано более 3 600 человек. Средний возраст задержанных, по данным МВД, составляет 17 лет. Французские суды работают сверхурочно. В ходе столкновений более 800 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.