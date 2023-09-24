Написание со строчной буквы имен собственных, связанных с государством-агрессором, можно не квалифицировать как отклонение от норм в текстах неофициального характера.

Такое решение принято на заседании Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

В частности, отклонением от норм украинского языка можно не считать написание названий «русская федерация», «россия», «москва», «московия», «московское царство», «русская империя», «государственная дума рф» в текстах, которые не являются официальными документами.

Разъяснение ученых стало ответом на обращение в соцсетях вице-премьер-министра Ирины Верещук относительно дискуссии по поводу написания названия государства-врага.

«На самом деле украинцы давно пишут это название с маленькой буквы. Наверное, дискуссии собственно и нет. Но есть у нас такое учреждение, как Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Именно у нее было достаточно времени на то, чтобы давно сделать свою прямую работу – официально предложить соответствующие изменения в правописание названия государства-врага и его вожаков. Призываю Нацкомиссию не терять время и формализовать то, что и так делают все украинцы», – написала Верещук.

Что касается официальных документов, то в них должно сохраняться написание по действующим нормам правописания имен собственных, именно этим объясняется появление приказа МОН об изменениях в приказе, связанных с написанием слов «русская федерация».

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