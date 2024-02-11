春节快乐！(Chūnjié Kuài Lè!) Счастливого Нового года!

Праздник, отмечаемый во всем мире, знаменует второе новолуние после зимнего солнцестояния и начало весны, отсюда и его название: Праздник весны, или Новый год по лунному календарю.

На планете его празднуют около двух миллиардов человек. Хотя он ассоциируется в первую очередь с этническим большинством хань, Новый год по лунному календарю отмечают 29 из 55 этнических меньшинств Китая, а также многие другие народы Восточной Азии.

Государственные праздники в этот день объявлены в Китае, Гонконге, Макао, на Тайване, в Сингапуре, Малайзии, Северной Корее, Южной Корее, на Филиппинах, в Индонезии, Вьетнаме и Брунее.

Год дракона по лунному календарю начинается 10 февраля, а празднование его прихода продлится до Фестиваля фонарей, который стартует 24 февраля.

Сегодня в Европе проживает около 2 230 000 выходцев из Китая. Но тех, кто будет отмечать этот праздник, конечно, больше.

Что такое китайский Новый год?

Многие традиционные праздники китайского календаря связаны с празднованием знаменательных сельскохозяйственных дат. Так, Фестиваль середины осени, или Праздник луны, знаменует окончание сбора урожая, Праздник весны - начало сельскохозяйственного сезона.

В китайской культуре существует глубокая историческая связь между ритуалами и сельским хозяйством, которая может быть связана с натуралистическим подходом к духовности. Термин 天 (Tiān) является хорошим примером этого, с определениями, которые варьируются от "день" и "сезон" и вплоть до "Бог" и "небо". Хотя для нас это может показаться довольно широким диапазоном, он соответствует философии, которая связывает сверхъестественное с миром природы.



Chinese performers dressed in traditional lion costumes in Beijing ELIZABETH DALZIEL/AP

Записи о праздновании Весеннего фестиваля относятся к периоду Воюющих царств с 475 года до н.э. до объединения Китая под властью Цинь Шихуанди в 221 году до н.э.

Поскольку Праздник весны основан на китайском лунном календаре, даты его празднования ежегодно меняются в соответствии с григорианским календарем. Обычно он приходится на период с 21 января по 20 февраля.

Начиная с первого дня лунного календаря праздник длится до пятнадцатого числа.

Год дракона?

Возможно, вы уже слышали, что по китайскому зодиакальному календарю это год дракона. Китайцы каждый год обозначают одним из 12 животных, которые сменяют друг друга в зависимости от орбитального положения Земли по отношению к Солнцу, в отличие от западного зодиака, который основан на созвездиях.

Китайская культура приписывает людям типы личности в зависимости от их зодиакального животного. Считается, что дети-драконы харизматичные, умные, уверенные в себе, сильные, а также удачливые и одаренные от природы. Это поверье настолько распространено, что в годы дракона были зафиксированы случаи переполнения больниц, так как родители пытались завести ребенка именно в это период.

People in costumes join a parade to mark Chinese new year, the Year of the Dog, in Chinatown district in London AP Photo

Вам стоит знать, что люди, родившиеся в год дракона, несовместимы с людьми, родившимися в год собаки. Это также означает, что в этом году не рекомендуется заводить нового щенка.

Здесь также играет роль цикл стихий. Согласно китайскому календарю, год может быть определен как год металла, дерева, воды, огня или земли. Если добавить пять элементов к 12 животным, то каждая конкретная комбинация возникает лишь раз в 60 лет.

Так как это деревянный год, то и дракон - тоже деревянный. Он ассоциируется с силой и гибкостью, а также с такими личными качествами, как теплота, сотрудничество, щедрость и идеализм.

Как празднуется китайский Новый год?

Существует множество традиций, связанных с Праздником весны. Для многих европейцев первое, что приходит на ум, - это парады, проходящие в китайских кварталах в разных городах мира.

На шествиях в Лондоне и Париже обязательно будут фейерверки и танцующие львы. Отмечается наступление Нового года очень ярко и весело, но надо заметить, что многие китайцы празднуют его не так уж и шумно. Для многих это спокойное семейное застолье, время для путешествий и встречи с близкими.

Самые важные традиции связаны с едой. Большие семейные застолья - основа празднования Весеннего фестиваля. Незаменимые продукты на столе - апельсины и рыба, так как они являются символами процветания.



A dancer performs at the opening ceremony of the annual fair at the Temple of the Earth in Beijing Greg Baker/AP

Еще одна важная традиция - обмен "хун бао", красными конвертами. Члены семьи дарят друг другу конверты красного цвета с деньгами, а компании часто используют этот праздник как возможность раздать премии. Только не стоит давать сумму с цифрой 4, так как произношение её иероглифа омонимично иероглифу "смерть".

Если вы хотите поздравить кого-то с Новым годом по-китайски на мандарине, скажите "春节快乐" (Chūn Jié Kuài Lè), что означает "С праздником весны", а на кантонском диалекте - "恭喜发财" (Gong hei fat choi), что означает "Поздравляю, процветай!"

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