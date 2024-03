От автора: При слове «психосоматика» я всегда нервно вздрагиваю и пытаюсь схватиться за пистолет. Почему? Потому, что уровень безумия в этой теме просто чудовищный. О психосоматике говорят много, активно и почти всегда неправильно.





И эта неправильность часто выходит людям боком.

Всё, что вы слышали о психосоматике, – неправда

Интернет полон тезисов вроде: «астма символизирует страх перед жизнью – пациент даже вздохнуть самостоятельно боится», «артрит наступает от нерешительности и отказа действовать», «бронхит возникает из-за невозможности самореализации», «гайморит случается из-за подавления истинных чувств» и так далее. Я, кстати, ничего не придумал – просто забил в поисковик запрос «психосоматика таблица заболеваний» и прошёл по первой же ссылке.

Многие люди разделяют эти тезисы, но лишь по одной простой причине – их легко понять. А всё, что легко понять, мы склонны считать правильным. В психологии это называют эвристикой беглости (fluency heuristic).

Чем меньше времени мы тратим на понимание информации, тем более истинной она нам кажется. Другими словами, что понятно сразу – то правильно. Что требует вдумчивости – чушь какая-то (кстати, сравните с этой статьёй).

Например, если шрифт труден для восприятия, мы не доверяем информации, набранной этим шрифтом. А если читается легко – доверяем охотно.

Однако кроме простоты у объяснений про страх и астму нет ничего. Научных доказательств тезиса «астма символизирует страх перед жизнью» просто нет.

Что такое психосоматика на самом деле

Научные исследования единодушны – психическое здоровье напрямую влияет на здоровье физиологическое. Это доказано-передоказано.

Общий механизм таков – пребывание в постоянном стрессе радикально ухудшает работу естественных защитных систем организма.

Например, на клеточном уровне происходят изменения, которые ведут к преждевременному старению клеток. Из-за этого, понятно, развиваются различные заболевания.

Длительный стресс крайне плохо влияет и на иммунную систему. Причём отрицательно влияет именно длительность, а не интенсивность. А если у человека нет близких, нет поддержки, то работа иммунной системы ещё слабее.

В американском журнале «Психосоматическая медицина» выходит уйма статей, и все они показывают лишь одно – постоянный стресс ослабляет организм, но не более.

Например, субъективная оценка благополучия напрямую влияет на смертность. Чем хуже человек оценивает свою жизнь, тем меньше он проживёт. Как и от чего он умрёт – предсказать нельзя.

Потому что нет никакой прямой связи психологических проблем и болезней. Вообще нет.

Есть общая ослабленность организма, на фоне которой «выстреливают» те болезни, противостоять которым организм не может. Какие у кого выстрелят – дело случая, здесь нет закономерностей.

Если у человека ишемическая болезнь сердца, то депрессивные переживания будут усиливать эту болезнь, а не, скажем, геморрой.

Психосоматика – это влияние психологического состояния человека на весь организм в целом, а не на какую-то его отдельную часть.

Психосоматическое выздоровление

Если считать, что астму вызывает страх жизни, то снятие страха жизни приведёт к выздоровлению, верно же?

Вообще-то нет. Да, если человека научить справляться со стрессом, то он будет выздоравливать быстрее даже после трудных операций.

Однако в некоторых случаях та же тревожность, например, может снижать риск сердечнососудистых заболеваний. В одном исследовании показали, что у женщин с высоким социально-экономическим статусом тревожность почему-то оказывается защитным фактором. А у женщин с низким социально-экономическим статусом тревожность риск заболеваний повышает. Почему так – пока не ясно, и это уже делает информацию сложнее, вспомните эвристику беглости из начала статьи (следовательно, сейчас вы начали доверять этой статье меньше только потому, что информация немного усложнилась).

Кстати, обратите внимание, везде речь идёт только о повышении или понижении рисков, но не более. Нельзя сказать, что «боишься жить – получишь астму». Человек может всю жизнь тревожиться и обладать низким социально-экономическим статусом, но никакие болезни сердца его не коснутся. Просто потому что ему повезло.

В целом, получается так – чем хуже вы живёте, тем хуже ваше здоровье. Если вы постоянно погружены в проблемы, если вы постоянно одиноки (нет хотя бы одного человека, который бы вас поддерживал), если вы считаете, что ваша жизнь плоха – с вашим здоровьем, скорее всего, будут проблемы.

Какие это будут проблемы, и будут ли они серьёзными – предсказать невозможно.

Что делать со здоровьем

Главный вывод, который я хочу донести, – психосоматика является лишь фоном, а не проблемой. Проблемы возникают в конкретных тканях и органах и возникают из-за вирусов, бактерий и других органических факторов.

Психосоматика не создаёт болезнь, она лишь ослабляет организм. Чем вы заболеете и заболеете ли вообще – неизвестно. Может, и вовсе не заболеете, шанс не так уж мал.

Если же вы заболели, то лечиться нужно у врачей, а не у психологов. Психолог поможет вам укрепить психологическое здоровье, но вылечить болезнь поможет только врач.

Я не смог найти статистику смертности для тех, кто обращался не к врачам, а психологам, но лично в своей практике я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда человек пенял на психосоматику, а в итоге у него обнаруживали конкретное заболевание (в основном потому обнаруживали, что я бил во все колокола и почти силком отправлял человека на обследование).

Представьте, что было бы, если бы эти люди не обратились за помощью к врачам. Тяжёлая болезнь – это как минимум. Как максимум – смерть.

Да, бывают случаи, когда врачи не знают, что с вами. Медицина не всесильна, но это не повод обращаться в магическим практикам (а психосоматика в виде «астма от страха» — это чистой воды магия, как у туземцев Новой Гвинеи). Если врачи не могут найти проблему, ищите других врачей, другие методы анализа, другие клиники. Вот и всё.

Что касается так называемых соматоформных расстройств, когда трудно найти причину боли или расстройства функционирования, то здесь, увы, психология плохо помогает. Ну или, как сказано в одном исследовании, не более эффективно, чем хороший уход. Увы, мы, психологи, не всесильны. Скорее, полезно будет обратиться к психиатру (или хорошему массажисту).

Итого. Влияние тяжёлого психологического состояния на здоровье есть, это доказано. Такое влияние ухудшает работу защитных систем организма, делая его уязвимее. В итоге повышается риск (только риск!) заболеть. Чем именно человек заболеет, зависит от случайных факторов, а психосоматика здесь уже не при чём. Утверждения, что болезнь указывает на проблему («астма от страха жить») являются чистейшей магией, т.е. взяты с потолка. Лечить болезнь нужно у врачей, психолог может помочь только в общем укреплении психического здоровья. Такое укрепление облегчает выздоровление, но не замещает его. Лечитесь у врачей.

Кстати, если хотите больше подробностей о том, как укрепить своё психическое здоровье, то загляните вот сюда.

Рекомендую изучить ещё и эти мои заметки «Психологические травмы: правда и вымысел» и «Как раз и навсегда избавиться от мнительности».

А у меня всё, спасибо за внимание.

Павел Зыгмантович





