Основной функцией денежного механизма, как и любого другого производства, является создание денег. Каким бы ни был технический метод, правильная денежная система не должна создавать никаких финансовых барьеров между потребностями человека и способностью удовлетворить эту потребность. Какие бы товары и услуги ни требовались людям, и какие бы они ни могли производить, финансовый механизм должен обеспечивать процесс производства путем создания достаточного денежного потока. Опять же, повторю часто используемую фразу - то, что возможно физически, всегда должно быть возможно и с финансовой точки зрения, ибо деньги есть лишь пустая абстракция.

Из этого следует, что между производством и потреблением должен быть достигнут финансовый баланс. Другими словами, в отличие от нынешней ситуации, денежно-кредитная система должна быть способна финансировать потребление так же, как и производство. Реалистичная основа для такой идеальной системы всегда лежит в конечном итоге производства. Сначала реальные вещи, а затем их финансовые последствия. Мы должны перестать мыслить в терминах денег и их символической ценности и начать мыслить в терминах реального материального богатства.

Теперь о том, чего следует избегать в системе реалистичных или товарных денег. Какой бы ни была техническая природа нового финансового механизма, он не может использовать золото ни по какому стандарту в качестве основы для денег. Это обязательное условие, ибо этот металл ограничивает производство и потребление. Золото не может быть использовано в качестве товарных денег по следующим причинам:

(а) Естественным образом доступно в разумных количествах только государству.

(б) При ростовщическом денежном механизме им в конечном итоге почти полностью владеет банковская сфера.

(в) Его использование централизует финансовую власть как за счет самого обладания оным, так и за счёт его функции основы кредита, как "регулятора" международной торговли и как средства накопления стоимости.

Реалистичная денежная система не может основываться на ростовщичестве, по крайней мере в его основных формах. Однако это не осуждение прибыли или мотива извлечения прибыли. Губительность ростовщичества неоднократно доказывалась самой историей человечества, а также осуждалась величайшими мыслителями прошлого. "Преступление и наказание" Достоевского являет собой яркий пример приговора этому социальному злу. Посему любые предложения в качестве средств правовой защиты, которые оставляют нетронутым этот паразитический фундамент существования общества, опровергаются опытом.

С помощью ростовщичества накапливается долг, который не может быть погашен иным способом, кроме как путем полного краха социально-экономической системы.

Этот самовоспроизводящийся долг стал источником тирании и коррупции. Он губит торговлю и развитие науки, разъедает жизненно важные отрасли промышленности, коррумпирует администрацию, выхолащивает судебную систему, опошляет политику и извращает как религию, так и образование. Он расчеловечивает, натравливает человека на человека, и, в конечном счете, нацию против нации и является главным зачинщиком войны.

При реалистичном рассмотрении, такой вещи как долг не существует. Возьмем, к примеру, две мировые войны, которые оставили народ Великобритании с огромным "национальным" долгом, который был выплачен только в 2006-м году. К 1950 году долг Великобритании составлял более 200% ее валового внутреннего продукта. Какая глупость, если учесть, что с точки зрения реальных вещей — сырья, труда, крови и пота — обе войны оплачивались несуществующими деньгами день ото дня по мере их продолжения. Долг — это результат фиктивного или иллюзорного представления о деньгах - их мере ценности и так далее. В реальном мире стоимость производства равна потреблению. Например, стоимость этих войн - это просто продукты питания, дома, одежда и энергия, необходимые для военных и промышленных операций, то есть их текущее потребление.

Какие из этого следуют выводы? Важным из них является признание "реалистичного" характера занятости и человеческого труда. Оболванивание и страх перед правдой достигли таких масштабов, что большинство людей давно забыли истинную цель работы, которая заключается в производстве реального богатства. Таким образом, занятость - это не цель, а средство. Одна из нелепостей современного экономического марафона заключается в том, что никто не может приобрести покупательную способность иначе, чем через трудоустройство, прямо или косвенно. Но правительства всех стран мира стремятся обеспечить полную занятость для всех! Это было бы хорошим решением если бы мы могли продавать производимые товары на бесконечно расширяющийся рынок. Но в реальном мире полная занятость невозможна, и в любом случае люди этого не хотят, хотя в местах лишения свободы с этим все в порядке. А вот чего люди хотят, так это хлеба, зрелищ и абсолютного минимума занятости. Правильные стандарты сегодня можно найти только на тех островах Папуа Новой Гвинеи где нет денег. Если у их жителей достаточно еды на неделю — значит, у них недельный отпуск. При "полной занятости" излишки уничтожаются, и поэтому каждое утро мы идём на работу.

Давайте сформулируем это по-другому. Какого уровня жизни хотят люди? Желают ли они безграничного количества еды, гаджетов и автомобилей для всех? Тогда им придется вкалывать на трёх работах. Но даже в этом случае, если поддерживать правильный баланс между производством и потреблением, не может ли возникнуть необходимость просто так раздавать деньги потребителям? Я признаю, что это многих очень пугает, особенно богатых, которым всегда деньги доставались за счёт чужого труда. Нам, несомненно, потребуется мужество перед лицом таких героических предложений, но, по крайней мере, нам не нужно опрометчиво отвергать их. В конце концов, все общество участвует в создании всего реального богатства. Если, как считают некоторые теоретики, рассматривать страну как государство-корпорацию, в которой мы все являемся партнерами, тогда Национальное Достояние представляет собой справедливую долю от общего объема производства. Здесь позвольте мне отвлечься и подискутировать с коммунистами, которые идеологически привержены осуждению прибыли и которые не видят разницы между ростовщичеством и прибылью. Давайте четко скажем, что Национальное Достояние заключается не в ростовщической плате, а в справедливом требовании реальной прибыли. Затем общество может решить, получать ли эту прибыль или сокращать рабочее время.

В создании разумной денежной системы есть еще один важный момент, который требует рассмотрения. Это касается структуры существующей системы. Ясно что создание кредита и ценообразование взаимосвязаны. Как только деньги созданы, они должны поступить в распоряжение граждан, а их количество должно соответствовать ценам товаров таким образом, что бы товары были доступны покупателям. Если система цен не отражает реальность, то простое создание денег без связи с физическим производством реального богатства бесполезно и бессмысленно. На самом деле это хуже, чем бесполезно, потому что создание денег в рамках долгового метода и нынешней системы цен в долгосрочной перспективе приводит к росту цен до тех пор, пока они не потеряют какую-либо связь с реальными издержками. В рациональной денежной экономике реальная стоимость чего-либо - это просто товары потребляемые при его производстве. Но пока ростовщические деньги используются для учета всех затрат в ценах, ни одно общество не сможет оплатить товары, которые оно само производит. Если бы денежная система была научно точным отражением экономических реалий, совокупные цены на товары, произведенные в определённый период, равнялись бы финансовым затратам на товары, потребленные в этот период. Но это означало бы продажу ниже финансовых затрат на произведенные товары. Тогда цена для потребителя была бы "компенсированной ценой".

Но какой бы метод бухгалтерского не использовался, система цен так или иначе должна быть такой, чтобы увязывать производство с реальными издержками, и это, очевидно, жизненно важная часть рациональной денежной системы.

При правильной монетизации реального богатства нации это позволило бы людям впервые, с тех пор как были изобретены деньги, использовать свой интеллект, свою промышленность и человеческий труд на 100%, и единственным ограничением тут являются природные ресурсы. При наличии работающей системы свободных от лихоимства денег, люди добились бы уничтожения финансовой диктатуры ростовщиков, и получили бы подлинный суверенитет.