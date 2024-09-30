Немецкий супермаркет Aldi Süd нарушил потребительское законодательство ЕС, заявив о фальшивых скидках на такие распространенные продукты, как бананы, постановил высший суд ЕС.
Компания, являющаяся подразделением сети супермаркетов на юге Германии, была обвинена в том, что повышала цены только для того, чтобы затем снова их снизить, а в рекламных листовках утверждала, что предлагает "шоковое снижение цен".
Дело было возбуждено организацией потребителей в Баден-Вюртемберге, Германия, на основании рекламы, в которой Aldi утверждала, что снизила цены на бананы на 23%.
На самом деле мелкий шрифт показывал, что цена была не ниже, чем в другое время в течение последнего месяца, что нарушало брюссельские правила об указании цен и нечестной коммерческой практике.
Aldi утверждала, что эти законы лишь требуют от нее показывать предыдущие цены, а не диктуют детали того, как она представляет рекламу.
Aldi Süd и Verbraucherzentrale Baden-Württemberg не сразу ответили на просьбу о комментарии.