"Супермаркет Aldi не может притворяться, что делает скидку, если он поднимает цены только для того, чтобы потом их снизить", - постановили судьи в деле, возбужденном активистами потребительского движения из Баден-Вюртемберга (Германия).

Немецкий супермаркет Aldi Süd нарушил потребительское законодательство ЕС, заявив о фальшивых скидках на такие распространенные продукты, как бананы, постановил высший суд ЕС.

Компания, являющаяся подразделением сети супермаркетов на юге Германии, была обвинена в том, что повышала цены только для того, чтобы затем снова их снизить, а в рекламных листовках утверждала, что предлагает "шоковое снижение цен".

"Торговцам запрещено вводить потребителя в заблуждение, повышая цену до объявления о снижении цены и тем самым демонстрируя ложное снижение цены", - постановил Суд ЕС.

"Снижение цены в процентах должно определяться на основе самой низкой цены, применяемой продавцом в течение периода не менее 30 дней до применения снижения цены", - говорится в решении суда.

Дело было возбуждено организацией потребителей в Баден-Вюртемберге, Германия, на основании рекламы, в которой Aldi утверждала, что снизила цены на бананы на 23%.

На самом деле мелкий шрифт показывал, что цена была не ниже, чем в другое время в течение последнего месяца, что нарушало брюссельские правила об указании цен и нечестной коммерческой практике.

Aldi утверждала, что эти законы лишь требуют от нее показывать предыдущие цены, а не диктуют детали того, как она представляет рекламу.

Aldi Süd и Verbraucherzentrale Baden-Württemberg не сразу ответили на просьбу о комментарии.





