Бывший президент Порошенко считает, что осенью 2022 года украинское руководство упустило подходящий момент для успешных и результативных переговоров с РФ.

"Росіяни тікали з Херсонської і Харківської областей. Чим нам треба було скористатися. Тоді, коли Україна сильна, треба було підписувати мир і ставити умови негайного звільнення української землі", – заявил Петр Алексеевич в недавнем интервью "5 каналу".

Опустим вопрос о том, насколько это заявление связано с гипотетической избирательной кампанией и стремлением ударить по Зеленскому и Ко. Не будем обсуждать и то, действительно ли Кремль был готов о чем-то договариваться после отступления с Харьковщины, и могли ли россияне пойти на серьезные уступки Киеву.

Поставим вопрос иначе: а продвигал ли Петр Порошенко идею переговоров осенью 2022-го, когда, по его утверждению, это было актуально? Возможно, тогда с подобными требованиями выступали соратники Петра Алексеевича по "Евросолидарности"? Или хотя бы рядовые симпатики экс-президента в социальных сетях?

Ответ очевиден: нет, нет и еще раз нет.

После освобождения Харьковщины и правобережной Херсонщины ни сам лидер оппозиции, ни его сторонники даже не заикались ни о каких переговорах с Путиным. Как и вся Украина, они ждали полного разгрома российской армии, рассуждали о выходе ВСУ на границы 1991 года и не сомневались – во всяком случае публично, – что эта перспектива реальна. Мнения о сильной переговорной позиции на исходе 2022-го стали озвучиваться исключительно постфактум.

Еще в XVIII веке во Франции родилось выражение "l'esprit d'escalier" – "лестничный ум" или "остроумие на лестнице". В широкий обиход оно вошло благодаря философу и энциклопедисту Дени Дидро. В эссе "Парадокс актера" упоминается, как на званом обеде у банкира Неккера мсье Дидро не смог парировать замечание, сделанное писателем Мармонтелем.

"Эта колкость меня обескуражила и заставила умолкнуть, ибо человек чувствительный, подобно мне, от любого возражения теряет голову и приходит в себя лишь на последней ступеньке лестницы", – писал знаменитый энциклопедист.

В том же эссе был приведен меткий ответ Мармонтелю, сформулированный задним числом. С тех пор под l'esprit d'escalier подразумевают нахождение удачных и остроумных решений, когда время для них уже упущено.

В нынешней Украине этот эффект проявляется особенным образом. На лестнице многие из наших соотечественников превращаются в гениальных военных стратегов. Они точно знают, как нужно было готовиться к российскому вторжению, как следовало воевать в 2022-м и что было необходимо предпринимать в 2023-м. Но почему-то делятся своими соображениями лишь спустя месяцы и годы.

В начале 2022-го большинство украинцев не верили в полномасштабное вторжение РФ. Это касалось не только простых обывателей, но и экспертного сообщества.

"Накопичених сил та засобів для широкомасштабної операції із ціллю захоплення всієї чи значної частини України – недостатньо. Тому в найближчій перспективі прогнози щодо ймовірності таких сценаріїв не підтверджуються. Мало того, ми вважаємо, що такі сценарії є малоймовірними в осяжному майбутньому", – утверждали специалисты Центра оборонных стратегий, чье мнение "Украинская правда" опубликовала за двенадцать дней до вторжения.

А когда 19 февраля участникам Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности задали вопрос "Будет ли большая война, которая затронет и Киев?", то большинство из них тоже ответили отрицательно.

Но три года спустя, находясь на лестнице, любой диванный эксперт из соцсетей расскажет вам, что подготовка Кремля к полномасштабной войне была совершенно очевидна и якобы не оставляла сомнений относительно российских планов. А заодно он объяснит, как должна была действовать Украина накануне вторжения, и какие стратегические и тактические ошибки допустили в Киеве. Правда, практической пользы от этой лестничной экспертизы будет немного.

В начале 2023-го наша страна верила в успех будущего контрнаступления ВСУ. Целая экспертная армия обещала украинцам освобождение Донецка, Луганска, Мариуполя и Севастополя в течение ближайших месяцев. Скептические и критические голоса были почти не слышны в отечественном публичном пространстве. А провидца, который бы в тот момент спрогнозировал реальное развитие событий, немедленно объявили бы агентом Кремля и распространителем вражеских нарративов.

Но два года спустя, находясь на лестнице, любой диванный полководец подтвердит, что украинское контрнаступление было обречено на неудачу, и это якобы было ясно с самого начала.

И подобный l'esprit d'escalier встречает нас почти на каждом шагу.

Люди, которые ранней весной 2023-го восхищались обороной "крепости Бахмут", уже спустя полгода обвиняли украинское командование в запоздалом выходе наших войск из Бахмута.

Прошлым летом многие комментаторы, которых Курская операция ВСУ застала врасплох, быстро пришли к выводу, что ее следовало предпринять еще год назад. А сейчас кто-то из них уже готов поставить под сомнение целесообразность этой операции, если такое суждение станет новым модным трендом.

Безусловно, у феномена l'esprit d'escalier в сегодняшней Украине есть вполне объективные предпосылки. Удачные решения действительно могут быть найдены с опозданием. Большое часто видится на расстоянии.

Оглядываясь назад, можно получить более подробную и объективную картину войны. Да и закрытая информация, позволяющая сделать более точные выводы, становится общедоступной лишь со временем.

Например, осенью 2022-го недостаточно информированные украинцы могли надеяться на быстрый военный разгром РФ с помощью западных союзников – прежде всегда США. И только осенью 2024-го вышла книга известного журналиста-расследователя Боба Вудворда "Война", где подробно описывалась тогдашняя логика администрации Байдена: страх перед ядерной эскалацией в случае полного вытеснения российских войск из Украины и сознательное решение воздерживаться от резких шагов.

Собственно говоря, любое военно-историческое исследование – это именно война на лестнице. Это оценки и выводы, сделанные постфактум, когда уже ничего не изменишь и не переиграешь. Но, к сожалению, в обозримой перспективе Украине грозит не бум исторических штудий, а лавина околополитических спекуляций.

Если финал войны или ее горячей фазы не устроит значительную часть украинского общества, то продолжение военных действий на лестнице станет излюбленным занятием отечественных политиков. На президентских и парламентских выборах соперники будут инкриминировать друг другу стратегические и тактические просчеты, допущенные до и после 24.02.2022, и объяснять, как следовало действовать.

Конкурирующие политсилы начнут эксплуатировать народную фрустрацию и мериться альтернативными сценариями завершения войны на более выгодных для Киева условиях. Избирателям станут рассказывать, как можно было выйти на границы 1991 года, ликвидировать Путина, превратить Москву в руины, добиться распада РФ etc.

И в этом многоголосом хоре наверняка будут преобладать не те, кто предлагал альтернативные решения в разгар войны, а те, кто стал гениальным стратегом уже после окончания боевых действий.

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