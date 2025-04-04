День освобождения Америки введение пошлин / тарифов против абсолютного большинства стран мира вполне подпадает под американский мем “шок & трепет”. Несмотря на анонсированную масштабность вводимых тарифов в т.н. “День освобождения Америки”, такого “вселенского” масштаба никто не ожидал.

Сам Трамп торжествует, заявив в соцсети Truth Social, что введенные им пошлины пойдут США на пользу.

ЦИТАТА «Операция завершена! Пациент выжил и идет на поправку. Прогноз: пациент станет гораздо сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо. Сделаем Америку великой снова!».

Президент прогнозирует, что новые пошлины обеспечат Штатам дополнительные $6-7 трлн. Возможно, имея в виду все время своей каденции.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз, отвечая на тревожные вопросы журналистов в Белом Доме, заявила, что неопределенность из-за введенных пошлин на импорт вскоре сменится процветанием.

ЦИТАТА “Будет короткий период неопределенности, а потом мы быстро вернемся к процветанию, которое задумал президент”.

Республиканские пропагандисты, даже с респектабельного Fox News, похоже, вообще выключили опцию самоцензуры. Ведущий канала Джесси Уотерс в прямом эфире разразился следующей тирадой: «Дружелюбие к другим странам – вот что ввергло нас в кучу проблем. Вообще-то, мы не школьники, нам друзья не нужны. Любая страна должна ставить свои интересы превыше всего. И когда наши интересы совпадают [с интересами других], мы можем позаниматься бизнесом. А когда нет… что ж, такова жизнь.

Если же нам придется сжечь несколько мостов в отношении с Данией, чтобы захватить Гренландию, ну и что? Мы большие ребята. Мы сбросили атомные бомбы на Японию – и теперь на Тихом океане у нас нет преданнее союзника.

Возможно, нам придется сжечь мосты, чтобы построить новый мост, большой и красивый, для следующих поколений США. Америка свободна от оков истории. Трамп знает, что нам нужно делать».

Что же касается “остального мира”, то здесь в том или ином виде с грустью воспроизводят старую формулу “Страшно быть врагом Штатов. Страшнее только – быть их другом”.

The Washington Times приводит мнение эксперта из Таиланда: «Сейчас хуже быть союзником США, чем противником. Будучи противником, ты хотя бы знаешь, что получишь. Быть союзником, а потом получить отношение как к противнику... Этого нельзя ожидать; это некрасиво».

В то же время, ряд американских СМИ рисуют мрачные перспективы и для американских потребителей.

Так, The Financial Times утверждает, что автомобили теперь могут подорожать на $20 тыс.

Автопроизводитель Stellantis [бренды – Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall] заявил, что останавливает производство на сборочных заводах в Канаде и Мексике после введения Трампом пошлин на автомобили.

Reuters утверждает, что из-за новых пошлин США на китайские компоненты стоимость iPhone может вырасти на 43%:

iPhone 16 – с $799 до $1142;

iPhone 16 Pro Max (1 ТВ) – с $1599 до ~$2300.

Подорожают и другие устройства Apple: Apple Watch – на 43%, MacBook и AirPods – на 39%.





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