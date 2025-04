"Если не принять срочных мер, десятилетия прогресса в глобальной борьбе с ВИЧ могут быть сведены на нет", – уверен британский певец Элтон Джон. Но он и его единомышленники намерены этого не допустить.

Сэр Элтон Джон и звезда альтернативного кантри Брэнди Карлайл выступили с совместной инициативой, направленной на помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

Теперь организации, созданные под патронажем музыкантов, – Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и фонд Looking Out – намерены заполнить пробелы, возникшие в результате резкого сокращения государственного финансирования после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

После инаугурации в январе Трамп принял указ о сворачивании большинства программ Агентства США по международному развитию (USAID), что затронуло и специфическую помощь пациентам с ВИЧ/СПИДом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила: "Прекращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может подвергнуть людей, живущих с инфекцией, повышенному риску развития заболевания и смерти и подорвать усилия по предотвращению передачи инфекции в сообществах и странах", предупредив, что длительная пауза в предоставлении иностранной помощи, введённая Трампом, может вернуть "мир в 1980-е и 1990-е годы, когда миллионы людей ежегодно умирали от ВИЧ во всём мире".

Сэр Элтон и Карлайл, выпустившие 4 апреля совместный альбом "Who Believes In Angels?", теперь работают вместе над совместным гуманитарным проектом.

В заявлении сэра Элтона говорится: "Если не принять срочных мер, десятилетия прогресса в глобальной борьбе с ВИЧ могут быть сведены на нет, что приведёт к глобальному кризису в здравоохранении, но нам под силу его предотвратить".





"Наша миссия важна как никогда, и мне очень повезло, что Брэнди не только замечательный соавтор и артистка, но и близкий друг, разделяющий моё видение мира, в котором уход за ВИЧ-инфицированными является приоритетом", – добавил музыкант.









Карлайл отметила: "Для меня было воплощением мечты всей жизни объединиться с моим героем и другом Элтоном Джоном для создания альбома "Who Believes in Angels?", и теперь мы рады объявить, что наши фонды также сотрудничают, чтобы сделать нашу музыку ещё более значимой".





Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом, основанный в 1992 году и собравший за последние три десятилетия более 500 миллионов долларов, сотрудничает с USAID, совместно финансируя программы профилактики и лечения ВИЧ по всему миру. В ответ на бюджетные сокращения фонд запустил проекты Rocket Fund и Rocket Response Fund в попытке заполнить пробелы, образовавшиеся в результате действий Трампа.

Звёзды хотят, чтобы их музыка "приносила ещё больше пользы".

Фонд Карлайл Looking Out взял на себя обязательство компенсировать каждое пожертвование в размере до 100 000 долларов, заявив, что это "удвоит воздействие на защиту услуг по профилактике и лечению ВИЧ в США и во всём мире".

Карлайл и её супруга Кэтрин Шепард вошли в список "People's 2023 Women Changing the World" за свою работу с фондом Looking Out Foundation.

Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом на днях был внесён российским Минюстом в список нежелательных организаций. За участие в работе организации или её финансирование грозит до пяти лет лишения свободы.

Власти РФ обвинили благотворительную организацию в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи и смены пола", а также "в информационной кампании Запада по очернению" России на фоне войны в Украине.

Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом заявил, что "опустошён" этим решением, которое, по его словам, не позволит ему оказывать жизненно необходимую помощь людям, живущим с ВИЧ, в России.





"Более двух десятилетий мы работаем в сотрудничестве с федеральными партнёрами и НПО в России, чтобы обеспечить сотни тысяч людей жизненно важными услугами в связи с ВИЧ, включая тестирование, лечение и уход", – говорится в заявлении фонда.









"Эта работа не терпит отлагательств: в 2024 году в России насчитывалось более 1,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ, при этом более 430 тысяч не получали лечения. Сегодняшнее решение Российской Федерации, несомненно, поставит под угрозу жизни людей и нарушит важнейшие усилия по профилактике ВИЧ для обычных российских граждан. В то время, когда у нас есть инструменты и знания, чтобы победить ВИЧ, очень печально, что мы не можем поддержать их", – добавили в организации.