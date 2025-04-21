Украине к следующей зиме может потребоваться импорт газа на несколько миллиардов долларов, поскольку запасы голубого топлива достигли рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По словам бывшего главы оператора транзита газа Сергея Макогона, Украина была вынуждена увеличить отбор газа из хранилищ и нарастить импорт этой зимой и весной после того, как российские ракетные удары повредили добывающие мощности на востоке страны.

При этом данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показывают, что по состоянию на 16 апреля, конец зимне-весеннего сезона, уровень хранилищ был “самым низким за всю историю” и составлял 0,7 млрд куб. м — 2,22 % от полной емкости хранилищ.

Макогона уточняет, что Украине необходимо накопить в резерв не менее 12,8 млрд кубометров газа, включая 4,6 млрд кубометров технологического — или буферного — газа, который необходим для обеспечения достаточного давления в хранилищах.

“По моим расчетам, учитывая объемы внутренней добычи, это потребует импорта не менее 5,5 млрд куб. м газа, а лучше — 6,3 млрд куб. м”, — говорит Макогон.

Также государственная компания “Нафтогаз” назвала более низкий объем импорта — 4,6 млрд куб. м. Но, по словам Макогона, даже этот объем обойдется стране в сумму до 3 млрд долларов, хотя имеющихся средств достаточно для закупки лишь 0,4 млрд кубометров.

Эксперт уверен, что “Нафтогазу” и правительству придется изыскать значительные средства, чтобы покрыть этот дефицит.





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