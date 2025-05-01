Нацбанк отчитался о первом в истории исследовании уровня финансовой грамотности украинских школьников. Вдумайтесь: в 10-х классах, перед введением нового предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность», средний уровень правильных ответов – 46,6%. Это, простите, тройка по 12-бальной шкале. Представители НБУ честно называют это «критично низким уровнем». В сельских школах показатели — и вовсе удручающие: 40% против 48% в городах. Но кто-то надеется, что новый предмет в школьной программе всё изменит. Не изменит.





Финансовая грамотность — это не просто теоретические кейсы. Это умение жить в системе, где есть деньги, есть выбор, есть инструменты накопления, страхования и инвестирования. А что в реальности? Где-нибудь в сельской школе на Черкащине школьник должен «спланировать бюджет» карманных денег, которых нет. Или разобраться в «банковских продуктах», а что он туда класть-то будет?





Можно, конечно, и дальше упражняться в имитации работы. Вводить обязательные курсы, раздавать методички. А можно сразу ввести в школьную программу предмет "Магия: как прожить на 8 тысяч гривен в месяц и не протянуть ноги". Там и кейсы будут реалистичнее: «Мама потеряла работу. У папы – ноль на карте. У тебя – контрольная по экономике. Вопрос: что спасёт семью – вложения в банковские металлы или ОВГЗ?».





Правда в том, что финансовая грамотность не живёт в нищете. Её не бывает там, где разговоры о «пассивном доходе» звучат как издевательство. Школа может научить формуле сложных процентов. Но не может объяснить, как откладывать с дохода в 8 тыс. грн. Родители могут рассказать, как они экономят, но это будет история не про грамотность — а про хронический финансовый стресс.





Настоящий урок финансовой грамотности начинается не в классе, а в экономике. Где у семьи есть стабильный доход. Где у ребёнка есть не только телефон с разбитым экраном, но и понимание, зачем учиться. Где есть настоящая стратегия борьбы с бедностью, а не бумажная стратегия до 2030 года.





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