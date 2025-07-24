China Mobile провела первую в мире проверку работы сети 6G и достигла скорости передачи данных до 280 Гбит/с, это в 14 раз выше теоретического максимума у 5G, передает УНИАН.

При такой скорости файл объёмом 50 ГБ загружается всего за 1.4 секунды. Для сравнения, это примерно как передавать двухчасовой фильм в качестве 4K Blu-ray каждые две секунды.

Всего оператор запустил 10 экспериментальных площадок, где ведётся тестирование новой технологии. China Mobile заявила, что уже вышла в лидеры по четырём нацпроектам в сфере науки и техники, и сформировала десятку ключевых технологий, на которых будет строиться 6G. На исследования и разработки компания уже потратила около 5.5 миллиардов долларов.

Также известно, что ранее China Mobile вывела на орбиту первый спутник, способный передавать данные в диапазоне 6G. Он работает на высоте всего 500 км над Землёй, это даёт низкую задержку и высокую пропускную способность. Для сравнения, обычные телеком-спутники находятся на высоте около 36 тысяч км и уступают по скорости.

По прогнозам, первые коммерческие сети 6G могут появиться уже к 2028 году, а полноценный запуск ожидается к 2030-му. Разработка стандарта продолжается сразу в нескольких странах, включая США и Китай.

Ранее мы рассказывали, что в Китае запустили первый в мире 10G интернет. Разработкой занимается Huawei совместно с China Unicom.