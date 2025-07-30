В Европе наибольший скачок благосостояния граждан за последний год произошел в Венгрии, за которой следуют Литва и Швеция. В России зафиксировано снижение на 8,2%, в Турции - на 20,9%. Об этом говорится в новом отчете транснационального инвестиционного банка UBS.

Чистое состояние граждан в разных странах Европы существенно различается и меняется каждый год. Что действительно важно, так это сравнение изменений с поправкой на инфляцию.

Согласно данным отчета UBS "Глобальное богатство 2025", в период с 2023 по 2024 год состояние на одного взрослого человека увеличилось в подавляющем большинстве европейских стран.

Изменения, измеренные в местных валютах, представлены в виде средних и медианных значений - для более подробного анализа мы сосредоточились на медианных значениях, которые не подвержены влиянию экстремальных выбросов, но кратко упомянем и средние значения.

В Венгрии зафиксирован самый высокий реальный рост медианного богатства на взрослого человека в период с 2023 по 2024 год - на 18,6 %. Рост также достиг 15 % и выше в некоторых других странах - таких как Литва (16,9 %), Швеция (15,3 %), Италия и Латвия (обе 15 %).

Согласно отчету, среди стран-членов ЕС, стран-кандидатов, членов ЕАСТ и Великобритании только в Турции и Бельгии наблюдалось снижение медианного благосостояния на одного взрослого. Турция выделяется резким падением на 20,9 %, в то время как в Бельгии зафиксировано более умеренное падение на 5,6 %.

Из пяти крупнейших экономик Европы в Италии наблюдался самый высокий реальный рост благосостояния на взрослого человека - 15 %, в то время как в Великобритании он был самым низким - 5,3 %. Франция (10,3 %), Германия (9,5 %) и Испания (9 %) сгруппировались между ними.

За пределами Европы значительный рост в 2024 году наблюдался в Южной Корее (13,9 %), Австралии (10,7 %), Канаде (9,6 %) и Японии (8,6 %). Рост в США был небольшим и составил 2,3 %. В Китае и России было зафиксировано заметное снижение на 6,3 и 8,2 % соответственно.

Если рассматривать среднее изменение благосостояния, а не медианное, то здесь снижение коснулось большего количества стран. В Турции (-14,6 %) и Бельгии (-0,3 %) средние показатели снизились по сравнению с медианными значениями. В Люксембурге (-1,3%), Эстонии (-2,3%), Франции (-1,8%) и Великобритании (-3,6%) также было зафиксировано снижение.

Пятилетние изменения: в Австрии зафиксировано наибольшее снижение

Реальные изменения уровня благосостояния в расчете на одного взрослого человека с начала 2020 года по конец 2024 года выявляют более долгосрочные тенденции. Австрия стала главным отклонением от нормы: медианное благосостояние на взрослого человека здесь упало на 18 %. За ней следуют Нидерланды (-2,3 %) и Эстония (-0,1 %).

В Европе самый высокий прирост зафиксирован на Кипре - 43,9 %, за ним следуют Дания, Латвия и Литва - каждая с приростом более 30 %.

Рост реального медианного благосостояния на взрослого человека также превысил 25 % на Мальте, в Словении, Норвегии, Болгарии и Португалии.

Наибольший рост среди пяти ведущих экономик Европы наблюдался в Германии - на 20,1 %. Самый низкий показатель зафиксирован в Италии - 4,7 %. Сильный рост показали Испания (17,8 %) и Великобритания (16,3 %), в то время как Франция продемонстрировала более умеренный рост - 10,5 %.

Крупнейшие неевропейские страны сообщили о значительном росте, причем лидируют США (45,8 %), за ними следуют Россия (35,1 %) и Южная Корея (31 %).

В средних показателях картина полностью меняется. В нескольких странах наблюдалось снижение уровня благосостояния на одного взрослого человека. Кипр, где был зафиксирован самый высокий рост медианного благосостояния, оказался в числе аутсайдеров: среднее благосостояние на одного взрослого снизилось на -24,9 %.

Другие значительные падения произошли в Австрии (-13,1%), Мальте (-11,3%), Эстонии (-10,6%), Италии (-9,4%) и Ирландии (-7,8%). Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Румыния и Словакия также зафиксировали сравнительно умеренное снижение.

Влияние высокой инфляции

"Сокращение реального среднего благосостояния на взрослого человека в этот период было обусловлено главным образом высокой инфляцией в соответствующих странах, особенно в Австрии, Бельгии и Нидерландах, а также в Италии, хотя и в несколько меньшей степени", - отмечается в докладе.

Рост численности взрослого населения стал еще одним фактором, способствовавшим этому, в первую очередь в Нидерландах и, в меньшей степени, в Швейцарии, говорится в докладе. В случае Швейцарии основным фактором стало обесценивание валюты, за которым последовала инфляция.

О чем свидетельствуют расхождения?

В ряде стран наблюдаются разительные расхождения, где показатели среднего и медианного уровня благосостояния на взрослого человека существенно различаются. Например, в Швейцарии слегка отрицательный рост среднего благосостояния на взрослого человека сопоставим с 14-процентным ростом медианного благосостояния на взрослого человека, в то время как в Италии эти показатели составляют соответственно -10% и почти +5%.

"Эти различия свидетельствуют о более медленном росте благосостояния в верхней части спектра, чем в средней части распределения богатства", - отмечается в докладе.





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