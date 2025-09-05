Україна оголосила склад на чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики: хто у заявці

Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом на чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики, який 13-21 вересня проходитиме в Токіо.

Усього до складу потрапили 23 легкоатлети, що сумарно змагатимуться у дев'яти дисциплінах серед чоловіків та жінок.

Найбільше представництво "синьо-жовті" матимуть у спортивній ходьбі — загалом вісім атлетів змагатимуться на двох дистанціях у 20 і 35 км.

Суспільне Спорт — офіційний транслятор чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Серед стадіонних дисциплін Україне має повне представництво в стрибках у висоту: на чоловічий та жіночий турніри заявлені максимальні три спортсмени, зокрема у жінок звання чинної чемпіонки відстоюватиме Ярослава Магучіх.

Склад збірної України на ЧС-2025:

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник — жінки; Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук — чоловіки Потрійний стрибок: Ольга Корсун — жінки Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко — жінки; Олександр Онуфрієв — чоловіки Метання молота: Ірина Климець — жінки; Михайло Кохан — чоловіки 400 м: Олександр Погорілко — чоловіки Штовхання ядра: Артем Левченко — чоловіки Метання списа: Артур Фельфнер — чоловіки Спортивна ходьба, 20 км: Марія Сахарук, Людмила Оляновська, Ганна Шевчук — жінки; Сергій Світличний, Микола Рущак, Ігор Главан — чоловіки Спортивна ходьба, 35 км: Ганна Шевчук — жінки; Ігор Главан, Іван Банзерук, Єгор Шелест — чоловіки

За добором до складу увійшли чотири легкоатлети: штовхальник ядра Артем Левченко, стрибун у висоту Вадим Кравчук, стрибуни з жердиною Олександр Онуфрієв та Яна Гладійчук — решту квот "синьо-жовті" отримали за виконаними нормативами або місцем у світовому рейтингу.

Не потрапив до складу український топстрибун із жердиною у відбірковому рейтингу Владислав Малихін — спортсмен не встиг вчасно отримати візу до Японії.

Єдина чинна призерка у заявці України — світова рекордсменка з жіночих стрибків у висоту Ярослава Магучіх, яка у 2023-му здобула дебютне "золото" цього рівня з результатом 2.01 м. "Срібло" потрійного стрибка в Будапешті вигравала й Марина Бех-Романчук, яка у серпні була відсторонена на чотири роки через порушення антидопінгових правил.

Сім спортменів у старті вперше візьмуть участь у чемпіонаті світу на відкритому повітрі: Катерина Табашник (стрибки у висоту), Ольга Корсун (потрійний стрибок), Олександр Онуфрієв (стрибки з жердиною), Артем Левченко (штовхання ядра), Микола Рущак та Єгор Шелест (обидва — спортивна ходьба).

Розклад змагань ЧС-2025 у дисциплінах українців

Субота, 13 вересня: стрибки з жердиною, чоловіки (кваліфікація); штовхання ядра, чоловіки (кваліфікація та фінал) спортивна ходьба (35 км), чоловіки та жінки Неділя, 14 вересня: стрибки у висоту, чоловіки (кваліфікація); метання молота, жінки (кваліфікація); 400 м, чоловіки (перший раунд) Понеділок, 15 вересня: стрибки з жердиною, жінки (кваліфікація); стрибки з жердиною, чоловіки (фінал); метання молота, чоловіки (кваліфікація); метання молота, жінки (фінал) Вівторок, 16 вересня: стрибки у висоту, чоловіки (фінал); потрійний стрибок, жінки (кваліфікація); метання молота, чоловіки (фінал); 400 м, чоловіки (півфінали) Середа, 17 вересня: стрибки з жердиною, жінки (фінал); метання списа, чоловіки (кваліфікація); Четвер, 18 вересня: потрійний стрибок, жінки (фінал); стрибки у висоту, жінки (кваліфікація); 400 м, чоловіки (фінал); метання списа, чоловіки (фінал) П'ятниця, 20 вересня: спортивна ходьба (20 км), чоловіки та жінки Субота, 21 вересня: стрибки у висоту, жінки (фінал)

Джерело