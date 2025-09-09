В Кремле заявили, что никакие санкции не заставят россию изменить курс в войне против Украины. Заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как США и ЕС сообщили, что рассматривают возможность дополнительных экономических ограничений, сообщает Reuters.

Запад ввел десятки тысяч санкций против россии из-за ее 3,5-летней войны в Украине и аннексии Крыма в 2014 году, пытаясь подорвать российскую экономику стоимостью $2,2 триллиона и ослабить поддержку диктатора владимира путина.

Путин утверждает, что российская экономика, которая росла быстрее, чем экономики стран G7 и преодолела западные прогнозы о крахе, в частности благодаря расходам на военные нужды, хорошо выдержала. Он приказал предприятиям и чиновникам всеми возможными способами обходить санкции.

«Никакие санкции не смогут заставить российскую федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сказал, что готов перейти ко второй фазе санкций против россии, что намекает на то, что он усилит санкции на Москву и ее покупателей нефти.

Президент Е С Антониу Коста заявил, что новые санкции Европейского Союза тесно координируются с США.





Экономика россии

Военная экономика россии выросла на 4,1% в 2023 году и на 4,3% в 2024 году, но в этом году рост резко замедляется из-за высоких процентных ставок.

Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, заявил, что экономика стагнирует и упадет в рецессию, если процентные ставки не будут понижены, тогда как отчет центрального банка свидетельствует, что она уже технически находится в рецессии.





Источник