В августе правительство представило проект Программы действий, где среди приоритетов - введение пятилетнего моратория на проверки. Звучит громко. Но пока Верховная Рада не изменила профильные законы - это лишь политические обещания.

21 июля 2025 года президент Владимир Зеленский указом №538/2025 ввел в действие решение СНБО "О введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса и стимулирования экономического роста в Украине".

Что именно решил СНБО и что ввел в действие президент?

Если читать текст, а не заголовки, СНБО не установил "общий мораторий". Решение поручает правительству установить ограничения на проверки Государственной налоговой службы и Гостаможслужбы для плательщиков с низким уровнем риска (и для авторизованных экономических операторов), с исключениями (в частности для подакцизных товаров).

Иными словами, речь идет о настройке риск-ориентированной модели, а не о запрете любых проверок. Указ №538/2025 также рекомендует Верховной Раде ускорить рассмотрение некоторых законопроектов (в т.ч. изменений в Налоговый и Таможенный кодексы), ни один из которых, впрочем, не касается запрета или ограничения проверок.

"Пятилетний мораторий" правительства - это план, а не норма

18 августа 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко представила проект Программы действий правительства с упоминанием о моратории на проверки бизнеса до пяти лет. Это - программная декларация и политическое намерение, которое требует законопроектов и голосов в парламенте.

По состоянию на сегодня ни одного закона, устанавливающего 5-летний мораторий, не принято.

Параллельно плановые и внеплановые налоговые проверки продолжаются по действующим процедурам. То есть режим "как было": планы проверок - в силе, штрафы - налагаются, сроки - не остановлены.

Почему "мораторий на основании указа/постановления" не будет работать

Налоговый контроль - только по Налоговому кодексу. Виды проверок, их основания, порядок и исключения определяет именно этот документ. Изменить это может только закон. Ни один указ президента или постановление Кабмина не могут "перечеркнуть" нормы Налогового кодекса.

Иерархия актов. Принцип прост: в случае коллизии между законом и подзаконным актом применяется закон. Поэтому даже "жесткий" правительственный акт или указ президента не может остановить действие Налогового кодекса - нужно законодательное изменение.

Что реально изменилось с 21 июля? По сути, ничего. После решения СНБО правительство анонсировало ограничение (а не отмену) проверок для низкорисковых плательщиков. Исключения - высокорисковые сферы (подакцизные товары и т. п.). Это полезный, но точечный шаг в рамках риск-ориентированного надзора. Всеобщего "стоп-проверок" нет. Да и не стоит его ожидать в текущей ситуации.

Что надо изменить в законодательстве, чтобы мораторий стал реальностью?

Налоговый кодекс:

четко определить сферу и границы моратория (на какие виды проверок и по каким риск-группам);

зафиксировать исключения (подакцизные товары, НДС-риски, трансфертное ценообразование, выплаты пассивных доходов нерезидентам и т.д.);

внести изменения в части приостановления/продления сроков давности, наложения штрафов и т.д.

Таможенный кодекс следует синхронизировать с налоговыми исключениями и риск-критериями (АЭО, низкий риск).

Практические советы бизнесу "на сейчас"

Не менять внутреннюю политику допуска к проверкам. Работаем по Налоговому кодексу: проверяем основания, приказ, срок, предмет; фиксируем процесс. Любой отказ в допуске "из-за моратория на новости" - путь к спору, который бизнес, скорее всего, проиграет.

Классификация риска. Если вы low-risk/АЭО - используйте этот аргумент в коммуникации с ГНС/ГМС, ссылаясь на указ №538/2025, но не как абсолютное основание для недопуска.

Мониторить законопроекты. Реальным триггером изменений станет регистрация/принятие законов под правительственную Программу действий (пятилетний мораторий).

Колонка представляет собой вид материала, отражающего исключительно точку зрения автора. Она не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь. Мнение редакции "Экономической правды" и "Украинской правды" может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.

