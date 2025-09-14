Для проведения всех массовых мероприятий без исключения отныне требуется письменное разрешение от "военкоматов".

Обязанность передачи заявок распространяется на все учреждения и организаторов, независимо от формы собственности, сообщил представитель Закарпатского ТЦК Андрей Акимов.

По его словам, ТЦК должно получить информацию о количестве людей на мероприятии и сколько оно продлится. Кроме того, на мероприятии должно было быть определено лицо, ответственное за безопасность.

"Например, условно говоря, проводится какой-то концерт, небольшой, отчетный, неважно. На этом концерте должно быть лицо, которое знает, где находятся укрытия и может провести... предварительный инструктаж с участниками", — пояснил военный.

Кроме того, ТЦК должен получить контактные данные ответственного за проведение мероприятия лица.

По словам Андрея Акимова, заявки подают в письменной форме не позднее, чем за 7 дней до проведения мероприятия. Это дает, отметил он, возможность ответственным структурам проверить условия организации и выявить возможные риски.

За это время организаторы в обязательном порядке получат письменный ответ с обоснованными объяснениями. Скажем, если мероприятие предусматривает тысячу посетителей, но укрытия на такое количество людей нет, то его проведение не состоится.

Если в письме отсутствуют все необходимые данные, такие запросы ТЦК будет возвращать на доработку, предупредил Андрей Акимов, добавив, что "военкоматы" также не могут согласовать заранее план мероприятий на целый год.

Напомним, Кабинет министров Украины обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.

Фокус писал, что 11 октября 2024 года в Киеве состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После выступления у выхода из Дворца спорта посетителей ждали работники ТЦК.

12 октября сотрудники ТЦК пришли на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкасской областной филармонии.

источник

відео