13 сентября 2025 года в Одесском зоопарке прошел настоящий праздник – 46-й день рождения слонихи Венди, любимой жительницы города и символа зоопарка.

Венди появилась в зоопарке в 1981 году. И за это время успела стать настоящей звездой зверинца и любимицей одесситов. В честь дня рождения сотрудники подготовили для именинницы огромный торт из любимых лакомств, который Венди с удовольствием отведала.

Для гостей зоопарка была подготовлена целая праздничная программа:

на сцене выступил образцовый хореографический коллектив «Сказка»;

маленьких посетителей развлекали аниматоры;

все желающие могли принять участие в мастер-классе по созданию фигурок слоников и оставить свои поздравления для Венди на открытках.

Сюрпризом стало появление директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, который был в костюме индийского слона.

Венди — родом из Индии. Её поймали в природе и отправили в цирк, но из-за норовистого характера слониха не подходила для дрессуры. Поэтому Венди оказалась в одном из чешских зоопарков, а в начале 1980-х вместе со слоном Таруном их перевезли в Одессу. Здесь у Венди появилась семья. Она трижды стала мамой: ее дети Фантик (1992), Тенди (1998) и Дюк (2004). Этот случай стал уникальным для Украины, ведь рождение слонят в неволе – редкость.

Сегодня Венди весит около трёх тонн и остаётся одной из самых узнаваемых и любимых обитательниц зоопарка.





Источник