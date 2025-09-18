Польша планирует построить железную дорогу, которая соединит Силезию с Одессой, и порт на Черном море. Как передает LIGA.net, об этом заявил новый президент Агентства промышленного развития (ARP) Бартломей Бабушка, пишут польские медиа, в частности Money, Bankier и другие.

На территории Украины Польша готова построить евроколею от Львова до Одессы. Ведь, как отметил Бабушка, "если Украина рассматривает возможность вступления в ЕС, то это невозможно сделать на "широкой колее".

Принятию окончательного решения должна предшествовать комплексная проверка, чтобы определить, как, по его словам, будут потрачены десятки миллиардов евро.

"Это предполагает инвестиции такого масштаба, приобретение земель вдоль дорог, протянувшихся более чем на 800 км от Львова до Одессы", – отметил он.

Президент ARP признал, что проект евроколеи в Одессу уже обсуждался с украинской стороной. Ключевым элементом планов агентства в этом направлении является расширение железнодорожного терминала в Славкове, которое должно быть завершено в течение двух лет.

"Так же как смысл существования Польши заключается в защите Украины от России, смысл существования Польши заключается в развитии инфраструктуры на востоке. Впервые в истории мы можем владеть морским портом на Черном море", – заявил Бабушка.

Польша должна быть хорошо подготовлена к запуску подобных проектов после окончания войны в Украине, подчеркнул он.

Напомним, что в начале апреля 2025 года тогдашний заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша должна арендовать или купить порт в Одессе. По мнению чиновника, который ранее предлагал на 20 лет запретить агропродукцию из Украины, Польша должна получить доступ к Черному морю и экспортировать оттуда свое и европейское зерно.

Через три недели после этого на международной инвестиционной конференции в Варшаве Украина презентовала концессию порта Черноморск.