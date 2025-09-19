Глобальный долг в 2025 году остается стабильным, но все равно находится на повышенном уровне – более 235% валового мирового внутреннего продукта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные, обнародованные Международным валютным фондом.

Несмотря на незначительные изменения в структуре обязательств, тенденции в государственном и частном секторах разошлись. Если частный долг показал сокращение, то государственные заимствования продолжили расти, компенсируя падение кредитования домохозяйств и бизнеса.

Объем частного долга снизился до уровня ниже 143% мирового ВВП. Это минимальное значение с 2015 года, что объясняется уменьшением долговой нагрузки на домохозяйства и незначительными изменениями в сфере обязательств нефинансовых корпораций. В то же время государственный долг вырос и приблизился к отметке 93% ВВП.

В долларовом эквиваленте общая сумма долга составила около 251 триллиона долларов. Из этой суммы государственный сектор накопил почти 99,2 триллиона, тогда как частный сектор снизил объем своих обязательств до 151,8 триллиона долларов.

За средними мировыми показателями скрываются значительные отличия между странами и группами экономик. США и Китай остаются ключевыми игроками в формировании динамики мирового долга. В Соединенных Штатах в прошлом году государственный долг вырос до 121% ВВП с 119%, тогда как частный сократился на 4,5 процентного пункта, опустившись до 143%. В Китае ситуация была противоположной: государственные заимствования поднялись до 88% ВВП, а частный долг вырос сразу на шесть пунктов и достиг 206% ВВП. В других развитых странах картина выглядит смешанной.

Так, во Франции и Великобритании государственный долг продолжил увеличиваться, в то время как в Японии, Греции и Португалии он снизился, что в целом позволило сократить средний показатель по развитым экономикам на более чем 2,5 процентного пункта – до 110% ВВП. Среди развивающихся стран, без учета Китая, средний уровень государственного долга снизился до менее 56%.

Частное кредитование в мире также развивалось неравномерно. В США оно существенно сократилось, тогда как в Китае выросло благодаря активным займам нефинансовым корпорациям, несмотря на кризисные явления в секторе недвижимости. В развивающихся странах картина также была неоднородной. В Бразилии, Индии и Мексике частный долг увеличился, что частично объясняется ростом корпоративных сделок и улучшением краткосрочных перспектив в экономике. В Чили, Колумбии и Таиланде он сократился из-за более слабых прогнозов роста.

Причины роста долга

Основными причинами роста госдолга стали устойчиво высокие бюджетные дефициты, которые в среднем составляют около 5% ВВП. Они остаются следствием мер, связанных с пандемией Covid-19, включая социальные выплаты и субсидии, а также рост расходов на обслуживание долга.

В частном секторе сокращение обязательств во многих странах происходит на фоне слабых перспектив экономического роста, высоких кредитных ставок и эффекта вытеснения, когда активные государственные заимствования затрудняют доступ бизнеса к финансированию.

В Китае рост частного долга в большинстве своем пришелся на нефинансовые корпорации, что обусловлено достаточным предложением кредитных ресурсов, в частности в стратегических секторах экономики. В странах с низким уровнем доходов динамика долговых показателей определяется дополнительными факторами, такими как слабо развитые финансовые рынки, ограниченная ликвидность и взаимозависимость между суверенными и частными заимствованиями.

МВФ отмечает, что правительства должны формировать надежные среднесрочные стратегии постепенного сокращения государственного долга, чтобы избежать давления на частный сектор и предотвратить эффект вытеснения инвестиций. В то же время, создание благоприятных условий для экономического роста и снижения неопределенности способно способствовать сокращению государственных обязательств и стимулировать развитие частных капиталовложений.

Добавим, что касается Украины, то в первом полугодии 2025 года расходы на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга достигли 510,9 млрд грн, что на четверть больше, чем в прошлом. Каждая шестая гривна бюджетных поступлений шла именно на эти цели.



