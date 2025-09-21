В Европейском Союзе восемь стран закупают российский газ. Среди них Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания. Об этом сообщила представитель Евросоюза по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает The Guardian.

Она отметила, что в настоящее время у Брюсселя нет данных, где этот газ в конечном итоге используется. ”Важно отметить, что мы знаем, где газ поступает в систему ЕС, но не располагаем официальной информацией о том, где он в итоге потребляется”, — подчеркнула Итконен, которая не смогла также ничего сказать об объемах, так как это компетенция самих государств ЕС.

Однако эта информация находится в открытом доступе.





