Цены на сахар в Европе упали до трехлетнего минимума, в частности, из-за избытка запасов, возникшего из-за роста экспорта из Украины.

Об этом говорится в публикации Financial Times.

Европейская сахарная промышленность переживает глубокий спад. Высокие затраты и регуляторное давление повлияли на доходы и даже заставляют заводы закрываться, говорится в публикации.

Из-за роста экспорта из Украины образовался избыток запасов, производство сахарной свеклы возросло, а потребление сахара уменьшилось.

"Если цены не скорректируются, мы увидим еще больше закрытий сахарных заводов в Европе", - отметили в Cristalco, подразделении крупного производителя Cristal Union.

Во французском сахарном холдинге Tereos говорят, что снижение цен и рост расходов, связанных с климатом, болезнями и регуляторными требованиями,

"поставили под угрозу долгосрочную жизнеспособность европейского производства сахара".

В Tereos сообщили о росте себестоимости на 200 € за тонну с 2017 года. Сектор также давит политика ЕС, которая

"ставит производителей блока перед более жесткими экологическими стандартами".

Также производители отмечают, что импорт из Украины в 2023-2024 годах превысил 1 млн т. Брюссель сократил квоты на 80%.

По данным Европейской комиссии, цены на сахар в Европе упали более чем на треть с прошлого лета - до 536 €/т в июне. Спекулятивные трейдеры накопили самую большую чистую короткую позицию по фьючерсам на сахар в Нью-Йорке с 2019 года - самую большую коллективную ставку на снижение цен за последние годы, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В августе Tereos сообщил, что выручка за три месяца до конца июня снизилась на 25% год к году - до €1,2 млрд, тогда как показатель EBITDA упал на 79% - до €56 млн. Группа зафиксировала операционный убыток в €22 млн, а чистый долг вырос до €2,265 млрд, однако компания сохранила прогноз на полный год.

Südzucker сообщила о падении операционной прибыли на 85% - до 22 млн €, а сахарное подразделение понесло убыток в 56 млн €. Компания ожидает убытки до 200 млн €, но прогнозирует восстановление цен.

Cristal Union снизила чистую прибыль на 62% - до 117 млн € и предупредила о "гораздо более неблагоприятных рыночных условиях". Из-за падения цен в Европе уже закрыто пять заводов, а площади под свеклой сократятся почти на 10%.

Напомним:

В течение 2024/25МГ Украина экспортировала 580 тыс. тонн сахара, что составляет 32% произведенного страной объема. Экспорт уменьшился на 16% по сравнению с прошлым "сахарным сезоном", когда экспортировали 692 тыс. тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн.

Как сообщалось, что в этом году 27 сахарных заводов Украины планируют выработать 1,5 млн тонн продукции. Это меньше на 300 тыс. тонн. по сравнению с прошлым сезоном, но этот объем перекрывает внутреннее потребление сахара, что с 2022 года оценивается на уровне 900 тыс. тонн. Отметим также, что в этом сезоне будет работать на два завода меньше, чем в прошлом.

