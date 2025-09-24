25 сентября в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова откроется выставка работ известного одесского художника Александра Постеля (1904–1989).

Экспозиция включает 32 произведения из коллекции Одесского дома-музея им. М.К. Рериха: 5 живописных полотен и 27 офортов, созданных художником в период с 1940 по 1986 год. Особое внимание привлекает серия офортов, посвящённых архитектуре Одессы, её побережью и порту. Кроме того, посетители смогут увидеть офорты, вдохновлённые творчеством Гойи и Пикассо.

Александр Борисович Постель родился в Одессе и учился в Одесском художественном училище, совершенствуя технику офорта под руководством В.Х. Заузе. Он преподавал в художественном училище имени М.Б. Грекова, работал в Ташкенте в годы Второй мировой войны, после окончания вернулся в Одессу, совмещал педагогическую деятельность с творчеством. Работы художника вошли в коллекции более 45 музеев мира.

Офорт — одна из старейших и изысканных техник печатной графики, которой мастерски владел Постель, соединяя классические традиции с собственным художественным видением.

Выставка будет работать до 12 октября в выставочно-коммуникационном зале «Квартира №6» имени А.В. Блещунова.





Источник