Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал ряд заявлений, которые, по оценке британского издания The Telegraph, свидетельствуют о его фактической дистанции от войны в Украине. Если раньше американский лидер активно комментировал ситуацию и выражал скепсис относительно возможностей Киева, то теперь он резко изменил риторику, но без обещаний новой поддержки.

После месяцев утверждений о том, что Украина теряет территории в пользу России и нуждается в переговорах, Трамп совершил «разительный разворот». В последних выступлениях и публикациях уже не звучит роль США как ключевого союзника Киева.

В сообщении на платформе Truth Social президент США заявил:

"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна воевать и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах".

Подобную позицию он повторил после встречи с Владимиром Зеленским и Урсулой фон дер Ляен:

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, возвращение к исходным границам, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом».

По выводам The Telegraph, Трамп фактически «умывает руки» от войны в Украине, перекладывая ответственность за ее дальнейшее шествие на Европу и НАТО.

«Вместо того, чтобы пообещать новую помощь Украине или усилить давление на Россию, Трамп переводит ответственность на Европу и НАТО. Он не анонсирует дополнительную поддержку Киева и не угрожает Москве новыми санкциями. Его единственное обязательство – продолжать продавать оружие союзникам», – пишет газета.

Эксперты отмечают, что подобная позиция может существенно изменить баланс в международной поддержке Украины. Ведь если США сосредоточятся только на продаже оружия, без прямой помощи и санкционного давления, европейские государства вынуждены будут брать на себя значительно большее финансовое и политическое бремя.

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к введению "очень сильных" санкций против России, однако Европа должна отказаться от покупки российских энергоносителей. По его мнению, только синхронная позиция Запада способна сделать санкционную политику действительно эффективной.

Источник