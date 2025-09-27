Александр Лукашенко просит Владимира Путина построить новую атомную электростанцию на востоке Беларуси, которая, по его словам, могла бы снабжать электроэнергией оккупированные территории Украины. Об этом он заявил в пятницу в Кремле на встрече с президентом России. При этом захваченные Москвой украинские территории Лукашенко назвал "освобожденными".

"Я вчера уже говорил об этом, что поговорим сегодня с вами, - цитирует президента Беларуси агентство БелТА. - Если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией".

По словам Лукашенко, Росатом уже проработал варианты дальнейшего расширения атомной энергетики Беларуси:""Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах".

"Вопрос с финансированием вообще не стоит, - ответил на это предложение Путин. - Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема". "Да. Это самое главное", - согласился Лукашенко.

Ранее Россия построила в Гродненской области первую белорусскую АЭС в Островце. Российский президент в связи с этим то ли в в шутку, то ли всерьез отметил, что таким образом был создан конкурент для "Газпрома". "Как вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Беларуси, - отметил Пуин. - Мы создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле".

Но Лукашенко заверил партнера, что Беларусь продолжит покупать у России газ в тех же объемах и "Газпром" "внакладе не останется".

"У нас станции, которые были на газе, мы в холодном режиме, приводит слова Лукашенко БелТА. - Мы там как раз разместили - майнинг осуществляем и так далее. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ",

Лукашенко, предоставивший в 2022 году России территорию Беларуси в качестве площадки для вторжения в Украину, неоднократно выражал заинтересованность в реализации коммерческих проектов на украинских землях, захваченных Москвой. Так, в середине сентября он принял в Минске так называемого губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, возглавляющего областную оккупационную администрацию, и заверил, что Беларусь "готова всячески способствовать" развитию этого захваченного РФ украинского региона.

