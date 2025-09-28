Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира" и отметил, что сейчас Украина может отказаться от пятой части территории.

Источник: Мадяр во время лекции в Париже, его цитирует "Европейская правда" со ссылкой на издание Telex

Детали: Мадяр обратился к теме Трианонского договора и венгерских территорий, потерянных в Первой мировой войне, чтобы на этом примере объяснить, как, по его мнению, должна действовать Украина для достижения мира.

По его словам, тогда страна оказалась на стороне побежденных и имела только два варианта: либо снова взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира, даже если это означало потерю двух третей территории.

По его мнению, тогдашнее правительство приняло единственное разумное, хотя и трагическое решение – сохранить хотя бы треть страны и не пожертвовать всем.

"Было ли это болезненно? Конечно, болезненно. Теперь Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. Я не хочу указывать, что именно должна делать Украина, только говорю, что наш опыт показывает: мир иногда бывает болезненным. Вопрос в том, что важнее – сохранение жизнеспособности страны или привязанность к нескольким тысячам квадратных километров", – заявил он. Заместитель министра добавил, что с каждым днем продолжения войны растет риск эскалации и ее расширения. "Нужен мир любой ценой", – подытожил Мадяр.

Что предшествовало: В пятницу Украина в ответ на действия Венгрии запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поставил под сомнение дальнейшее движение Украины в Европейский Союз после этого.