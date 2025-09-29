Президент США Дональд Трамп официально разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью Fox News.

По словам Келлога, позиция президента была поддержана ключевыми членами его администрации. На уточнение, согласен ли Белый дом на удары Украины по РФ с использованием дальнобойного оружия, он ответил:

«Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ – да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких укрытий не существует».

В то же время, он отметил, что ранее Пентагон не всегда давал Украине разрешение на подобные атаки, что создавало противоречия между политическим руководством США и военными.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности снять запрет на удары американским оружием по территории России. Впрочем, по информации источников издания, тогда он ограничился только словами и не взял на себя конкретные обязательства.

Таким образом, последнее заявление спецпосланника Китта Келлога подтверждает, что администрация Трампа фактически дала "зеленый свет" Украине для использования дальнобойного оружия против целей в глубине России.

