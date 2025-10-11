Верховная Рада проголосовала за создание Выплатного агентства фермерам, что было требованием ЕС и шагом к интеграции Украины в общую аграрную политику объединения.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В Законопроекте предлагают создать Выплатное агентство, которое будет заниматься финансовой поддержкой фермеров по аналогу с ЕС в рамках так называемой "общей аграрной политики".

Принятие законопроекта является необходимым условием для гармонизации украинского законодательства с правом Европейского Союза в сфере аграрной политики. Также законопроект является частью программы Ukraine Facility.

Выплатное агентство будет независимым институтом, ответственным за распределение, администрирование и мониторинг финансовой помощи в аграрном секторе.

Кроме этого законопроект предлагает создать Интегрированную системы администрирования и контроля (ИСАК), Системы сельскохозяйственных данных (ССД), цифровую базу сельскохозяйственных данных для мониторинга развития фермерских общин.

Введение этих систем запланировано на 2027 год.

Депутаты смогли принять закон только со второй попытки.

Напомним:

Министерство экономики выплатит 138,3 млн грн по августовским 600 заявкам в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования для приобретения 952 единиц на общую сумму более 663,7 млн грн.

Источник