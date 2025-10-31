Жители Одессы утром 30 октября заметили, что памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, расположенный у здания горсовета на Биржевой площади, огородили деревянным щитом. Что происходит перед памятником и как реагируют одесситы — в нашем фоторепортаже.

Ключевые моменты

Памятник Пушкину на Приморском бульваре закрыли деревянной конструкцией. Работы начались вечером 29 октября.

Городские власти официально не объясняли причины, но очевидно, что это связано с решением о демонтаже имперских и советских монументов.

Памятник, установленный в 1889 году, ранее исключили из Государственного реестра культурного наследия и подготовили к сносу.

Памятник Пушкину перед мэрией закрыли деревянным щитом

Работы по «консервации» памятника Пушкину на Биржевой площади перед зданием горсовета начались еще вечером 29 октября. Власти пока не озвучили официальную причину, однако известно, что обсуждение демонтажа памятников, связанных с российской империей, в Одессе идет уже давно. Сегодня утром памятник оказалось, что памятник полностью закрыт деревянным щитом.





Как сообщает корреспондент “Одесской жизни” с места события, возле монумента работают коммунальщики, площадь убирают, а в воздухе чувствуется запах свежей древесины. Жизнь вокруг продолжается — кто-то гуляет, кто-то стоит в одиночном пикете, но внимание горожан привлекает именно укрытый монумент.

Говорят, что памятник закрыли от публичного обозрения в соответствии с распоряжением главы областной военной администрации. Хотя официальных заявлений пока нет, укрытие памятника может стать первым шагом к его демонтажу. Судя по ранее принятым решениям, судьба монумента Пушкину, как и других «имперских символов», в Одессе уже фактически решена.

История памятника и решение о демонтаже

Памятник Александру Пушкину был установлен в 1889 году. Это бронзовый бюст на гранитном постаменте с фонтаном — часть архитектурного ансамбля Приморского бульвара.

Долгое время монумент входил в Государственный реестр памятников культурного наследия, но в 2023 году правительство исключило его из списка.

В сентябре 2024 года глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение о демонтаже памятника как символа российской имперской политики. Но местные власти, в частности, на тот момент мэр Геннадий Труханов был против. В декабре горсовет выделил средства на проект демонтажа, однако реальных действий до сих пор не было.

Памятник неоднократно становился объектом акций протеста — его обливали краской, надевали на бюст розовый пакет, оставляли надписи «Долой кацапа» и «Груз 200». Видимо такая ожесточенность протестующих связана с ощущением собственной "меньшовартости" по сравнению с фигурой Пушкина.

Действительно ли Пушкин был «своим» для Одессы, или его присутствие в городе – лишь символ имперской культуры, читайте в нашей статье: Пушкин в Одессе: мифы, правда и возвращение Итальянской улицы (видео)

Ранее мы поинтересовались у горожан, нужен ли Пушкин в Одессе:





