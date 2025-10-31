Король Великобритании Карл III лишит титула своего брата, принца Эндрю. Теперь его будут именовать Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Монарх инициировал процедуру лишения титула из-за близкой связи брата с финансистом Джеффри Эпштейном и американским продюсером Харви Вайнштейном, осуждёнными за сексуальные преступления. Принцу придётся покинуть поместье Роял-Лодж в Виндзоре, где он живёт, его переезд будет оплачен королём из личных средств, передаёт Би-би-си.

"Эти меры наказания считаются необходимыми, несмотря на то, что принц продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения, — говорится в заявлении дворца. — Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами любых форм насилия".

В 2021 году американка Вирджиния Джуффре подала иск о сексуализированном насилии против принца. Она утверждала, что занималась с ним сексом, когда была несовершеннолетней. Заявлялось, что её "одалживал" принцу Эпштейн. Джуффре покончила с собой, в октябре в Британии были опубликованы её посмертные мемуары.

Это вновь привлекло внимание к связям принца с Эпштейном. На этом фоне Би-би-си выяснила, что Эндрю принимал Эпштейна, его подругу и Вайнштейна во время празднования 18-летия старшей дочери в 2006 году. Это может указывать, что его связь с Эпштейном гораздо глубже, чем он утверждает.

Ранее в октябре Эндрю объявил, что отказывается от титула герцога Йоркского и от звания кавалера Ордена подвязки. В 2022 году он прекратил исполнять обязанности члена королевской семьи и отказался от восьми почётных воинских титулов.

Лишение принца титула не означает его автоматического исключения из числа претендентов на британский престол — он восьмой в очереди наследования.





Источник