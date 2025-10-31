Утром 30 октября в Одессе возле рынка "Седьмой километр" возникла стычка между группой мужчин и работниками ТЦК, в результате чего люди перевернули и разбили микроавтобус центра комплектования.

Источник: "Думская"

Детали: Пресс-секретарь рынка "7-й километр" Ирина Ткач рассказала изданию, что инцидент произошел около 5.50 возле КПП №9 по улице Базовой.

По ее словам, между группой мужчин (вероятно грузчиков) и сотрудниками ТЦК возник словесный конфликт. В стычке участвовали около десяти человек, которые не имеют никакого отношения к "Промрынку" и работают в складских помещениях на Базовой.

Перед инцидентом представители ТЦК задержали одного мужчину, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение среди собравшихся возле отделения "Укрпочты" и супермаркета "Хит".

После инцидента микроавтобус с представителями ТЦК уехал в неизвестном направлении.

Около 6.40 ситуация обострилась — сотрудники ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку.

По словам Ирины Ткач, в драке участвовали около пятидесяти мужчин.

Сообщается, что во время конфликта двум транспортным средствам ТЦК удалось покинуть территорию, а третий микроавтобус толпа смогла перевернуть.

После этого представителей ТЦК вытащили из авто, по словам очевидцев, "их немного толкали, но сильно не били".

Около 7:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента. Как уточнила представитель рынка, никаких событий непосредственно на территории "7-го километра" не происходило.

Правоохранители проверяют документы, фиксируют повреждения транспортного средства. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Инцидент, по данным издания, будет расследовать СБУ.

По состоянию на 7:50 возле КПП №6 находились до пяти экипажей полиции, а толпа разошлась.

