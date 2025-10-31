 
Вся правда про бунт в Одесі!

Категория: Новини / Авторська колонка


Конфликт между представителями ТЦК и гражданскими в Одессе. Мобилизация в Украине проходит, прямо скажем, не очень гладко. Возникают конфликтные ситуации. По официальной версии, во время проведения мер по оповещению (обычно это означает вручение повесток ТЦК на ВЛК/обновление данных), на представителей ТЦК было совершено нападение. Чью сторону примет правоохранительная система? Станет ли она защищать права человека? Угадайте с тех раз. Адвокат по мобилизации выскажет свое мнение по ситуации.




