Планируемый пересмотр размера пособий может иметь далеко идущие последствия для украинских беженцев. До сих пор более половины украинцев жили за счет этих дотаций. С введением новой базовой поддержки доходов им грозит значительное сокращение.

Около 700 000 украинских беженцев в Германии сидят на раскаленных углях. Они по-прежнему получают социальные пособия, но скоро ситуация изменится. Правительство Германии согласовало новую схему поддержки базового дохода, как объявили партнеры по коалиции после заседания комитета. Это может иметь серьезные последствия для украинских получателей пособия.

Вскоре после начала широкомасштабной агрессии России ЕС и правительство Германии решили, что украинцам не придется проходить процедуру получения убежища. Они могут устроиться на работу в Германии, не дожидаясь этого.

Большинство украинцев получают социальные пособия

Но это не совсем так: 52,2 % из примерно 1,3 миллиона украинских беженцев, проживающих в Германии, получают различные пособия, хотя более двух третей из них теоретически могли бы работать, согласно данным Федерального агентства по трудоустройству. Вместо этого они пользуются привилегией, которой не обладает ни одна другая группа беженцев в Германии: они имеют право на социальные пособия, такие как пособие для граждан.

В коалиционном соглашении СДПГ и ХДС/ХСС договорились, что украинские беженцы должны получать только более низкие пособия для просителей убежища, которые обычно получают беженцы. Это положение будет применяться к украинцам , которые приедут в Германию с апреля 2025 года. Для одинокого взрослого это примерно на 110 евро меньше, чем пособие гражданина. Украинцам также должно быть разрешено сразу работать.

Союз требует уменьшения пособий

В других странах ЕС доля работающих украинских беженцев значительно выше, чем в Германии. В Польше, например, 65 % беженцев из Украины работают. В Чехии трудоустроено около 70 процентов украинцев. В обеих странах социальные пособия для украинских беженцев значительно ниже, чем в Германии.

Поэтому политики союза призывают к переосмыслению ситуации. "Нам нужно создать больше стимулов для того, чтобы люди, получающие пособие для граждан, начали работать", - сказал генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер в интервью Handelsblatt. Это касается и украинских беженцев".

Глава канцелярии Торстен Фрай (ХДС) в эфире телеканала ntv раскритиковал немецкое правительство за то, что оно "предоставляет пособия украинским беженцам так, как не делает ни одна страна в мире". На самом деле только в Бельгии украинцы в ЕС получают больше социальных пособий, чем в Германии, как показывает исследование Südkurier.

Конец турбо-работы

"Турбо-работы" могут в будущем усложнить путь на рынок труда. Инициатива правительства "Светофор" была призвана быстрее трудоустроить беженцев. Для этого их стали вызывать в центры занятости гораздо чаще, примерно раз в шесть недель. Цель заключалась в том, чтобы как можно быстрее устроить беженцев на работу и одновременно дать им возможность получить дополнительную квалификацию. Они также могли попытаться получить признание своих дипломов и сертификатов. На первый взгляд, успешный проект. С октября 2023 года по август 2025 года количество украинцев, устраивающихся на работу, увеличилось на 113%, как сообщает Der Spiegel.

С переходом на систему пособий для лиц, ищущих убежище, украинские беженцы больше не будут получать поддержку от центра занятости. Принудительные меры на рынке труда станут невозможными. В то же время критики ставят под сомнение эффективность работы "турбо". Это связано с тем, что невозможно определить, "насколько велика доля тех, кто нашел бы работу даже без дополнительной подпитки", как отмечает экономический и социальный исследователь Андреас Херто в журнале Focus.

Почти никакой экономии

Казалось бы, простой расчет: снижение пособий, таких как пособие для лиц, ищущих убежище, для украинцев означает, что государство тратит меньше денег. Однако законопроект министра социальных дел Бербеля Баса (СДПГ) показывает, что это уравнение не совсем сходится.

Как сообщает dpa, федеральные, земельные и местные власти сэкономят 1,32 миллиарда евро. Однако дополнительные расходы, вызванные принятием закона о пособиях просителям убежища, составят 1,375 миллиарда евро. На сегодняшний день федеральное правительство заверило федеральные земли и местные власти, что компенсирует им соответствующее бремя. К этому следует добавить значительные бюрократические усилия, связанные с переходом на новый закон.

ХДС/ХСС хотят выполнить ключевое предвыборное обещание, перейдя от пособий для граждан к пособиям для лиц, ищущих убежище. Правда, коалиция еще не представила соответствующий законопроект. Представитель Федерального ведомства по социальным вопросам и труду, отвечая на вопрос Euronews, не стал раскрывать точное положение дел. Он также не смог сказать, когда можно ожидать прояснения ситуации с украинскими беженцами в Германии.

Для многих украинских беженцев продолжается тревожное ожидание ясных слов от немецкого правительства.