О завершении войны в Украине Дональд Трамп высказался во время выступления в израильском парламенте Кнессете 13 октября. Он упомянул в своей речи Стива Уиткоффа, который участвовал в мирных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Фокус.

Трамп в очередной раз сказал, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло бы, если бы на тот момент он был президентом США, и заявил, что в этой войне гибнут около семи тысяч солдат еженедельно. По его словам, он "унаследовал эту ужасную войну", когда выиграл президентскую избирательную гонку, и считал, что легко сможет ее урегулировать.

"Я думал, что это намного легче, чем то, что мы только что очень успешно сделали с Израилем и многими другими людьми. Но сначала удалось это. То мы также получим", — сказал Трамп, имея в виду урегулирование войны в Украине.

Переговоры о войне в Украине Виткоффа и Путина

По словам американского президента, Стив Уиткофф не имел понятия о России, Владимире Путине и политике, но "прекрасно разбирался в недвижимости" и имел необходимые черты. Трамп рассказал, что отправил Уиткоффа на встречу с Путиным с мыслью, что она займет 15-20 минут, однако она затянулась на значительно более длительное время.

"Я позвонил через полчаса: "Стив уже закончил?". Прошло полчаса. "Нет, сэр, он еще там". Это было в Москве. Я спросил: "Как там он?". "Не знаю, сэр, он все еще внутри", — рассказал президент США.

Он вспомнил, что Уиткофф вышел от Путина через пять часов. Когда переговоры были завершены, Трамп спросил у Виткоффа: "О чем вы, черт возьми, могли говорить пять часов?" Тот ответил, что обсуждал с Путиным "много интересного", в том числе и цель его визита.

"Большинство людей, которых я бы отправил, — во-первых, их бы не приняли. Во-вторых, если бы их приняли, встреча длилась бы пять минут", — сказал Трамп.

Напомним, 13 октября Дональд Трамп сказал, что не попадет в рай после прекращения войны в Украине.

Также он заявил, что отправит ракеты Tomahawk Украине, если ему не удастся "урегулировать войну".