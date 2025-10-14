Министерство энергетики Украины прояснило появившуюся информацию о дате начала отопительного сезона. В информации говориться, что постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где указана дата 1 ноября 2025 г., не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах.

Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года (они условно названы «отопительный период»). Это чисто техническая терминология для правильного определения условий в периоды поставки природного газа, говориться в опровержении.

В Минэнерго заявили, что отопительный сезон в Украине начнется запланировано, напомнив, что решение о его начале и окончании принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже +8 градусов С более 3 суток.





Источник