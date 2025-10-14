Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому рассмотреть вопрос создания Одесской городской военной администрации. Такое решение глава государства принял после рассмотрения электронной петиции, которую поддержали более 25 тысяч граждан.

Об этом пишет Рубрика, ссылаясь на ответ Зеленского на соответствующую петицию, которая обнародована на сайте президента.

Как напомнил глава государства, решение о создании военных администраций он принимает по представлению областных государственных администраций или военного командования, и до сих пор соответствующие представления по Одессе не вносились.

Поэтому он поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу проверить целесообразность создания Одесской городской военной администрации.

«Учитывая изложенное, я направил письма главнокомандующему Вооруженных Сил Украины А. Сырскому и главе Одесской областной военной администрации А. Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован«, говорится в сообщении Президента.

Инициатором обращения стал гражданин Иван Казачук, который призвал создать в Одессе городскую военную администрацию »для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе в условиях военного положения».

Автор петиции аргументировал свою позицию тем, что Одесса имеет стратегическое значение как крупный транспортный, портовый и логистический центр юга Украины, расположенный вблизи районов ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз. Поэтому, по его словам, стабильная работа органов власти в городе является вопросом национальной безопасности.

Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев, поэтому в соответствии с законом она была передана на рассмотрение Президента.

Напомним, что ранее на сайте президента появилась петиция с требованием лишить украинского гражданства главу Одессы Геннадия Труханова. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов. Ранее глава Одессы сам заявлял о том, что его собираются лишить гражданства.

Автор петиции, Мирослав Откович, в открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, содержащие данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера, а это противоречит украинской Конституции.

Кроме того, говорится в петиции, Труханов «отстаивает нарративы государства-агрессора», что создает потенциальный риск от деятельности Труханова для национальной безопасности и обороны государства.

Сам Труханов эту информацию отрицает. По его словам, российское консульство в 2014, 2016 и 2018 годах предоставляло ответы на запросы, в которых говорилось, что у Труханова нет российского гражданства.