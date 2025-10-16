Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Гильермо дель Торо отдали дань уважения художнику и его искусству.

Возможно, вы не знаете его имени, но наверняка помните киноафиши фильмов, над которыми он работал. Дрю Струзан был чрезвычайно талантливым художником, создавшим множество культовых кинопостеров – от оригинальных «Звездных войн» и трилогии «Назад в будущее» до «Бегущего по лезвию» и многих других.

Его семья сообщила, что он проиграл борьбу с болезнью Альцгеймера.

Они написали: «Дрю был силой природы. Как вихрь, его невозможно было остановить, укротить или манипулировать. Его сила никогда не ослабевала. Эта болезнь, эта конкретная болезнь, выбила из него ветер... Мы уважали его упорство, его способность сохранять внутренний огонь, который продолжал бушевать.»

«Каждый день он поддерживал в себе огонь, просматривая картины тех, кем долго восхищался. Ван Гог. Гоген. Сезанн. Импрессионисты, которые боролись против статус-кво. Для нас было честью поддерживать это сияние. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы вспомнить, что он вам принес. Жизнь должна быть полна любви и красоты.»

Среди бесчисленных культовых киноафиш Струзана были оригинальные постеры к «Звездным войнам», а также к трилогии «Назад в будущее», «Бегущий по лезвию» и постеры к фильмам об Индиане Джонсе.

Другие известные фильмы, использовавшие его искусство, включают «Балбесы», «Нечто», «Побег из Шоушенка», «Инопланетянин», фильмы «Маппеты», «Поездка в Америку» и «Хеллбой».

После завершения работы над постером к «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Струзан объявил о своем уходе на пенсию в сентябре 2008 года.

Однако он вернулся в профессию в 2012 году, когда сотрудничал с Mondo для обложки книги Стивена Кинга «Тёмная башня». В 2015 году он разработал постер для фильма «Звездные войны: Пробуждение силы».

Его последний постер был напечатан в январе 2019 года, когда Струзан разработал три отдельные афиши для трилогии «Как приручить дракона».

Узнав о его смерти, создатель «Звездных войн» Джордж Лукас написал в заявлении на веб-сайте «Звездных войн»: «Дрю был художником высочайшего уровня. Его иллюстрации полностью передавали волнение, тон и дух каждого из моих фильмов, которые он представлял в своем искусстве. Его творчество через единственное иллюстрированное изображение открывало мир, полный жизни в ярких красках... даже с первого взгляда. Мне повезло работать с ним снова и снова».

В заявлении для The Hollywood Reporter Стивен Спилберг поделился: «Дрю создавал искусство событий. Его постеры превращали многие наши фильмы в места назначения... и воспоминания о тех фильмах и возрасте, в котором мы их смотрели, всегда возвращаются, стоит только взглянуть на его культовые фотореалистичные изображения. В таком стиле, изобретенном им самим, никто не рисовал, как Дрю».

Что касается Гильермо дель Торо, он написал: «Мир потерял гениального человека, гениального коммуникатора и великого художника. Я потерял друга – любимого Дрю».

