На что пошли 470 млрд грн в 2024-2025 годах, возвращается ли время "брусчатки" и почему Украина снова тратит на дорожное хозяйство больше, чем на энергетику.

В 2024-2025 годах центральная и местная власти потратили на строительные работы более 474 млрд грн, организовав для этого 230 тыс. тендеров, свидетельствуют данные Prozorro. ЭП проанализировала почти 5 тыс. крупнейших из них, чтобы выяснить, на что идут средства государства и общин и возвращается ли "время перекладывания брусчатки".

Это выражение впервые употребил президент Владимир Зеленский в июле 2023 года, обращаясь прежде всего к местной власти. На втором году большой войны многие общины начали тратить значительные средства на благоустройство, развитие парков и даже косметические ремонты улиц. Один из самых известных примеров – ремонт улицы Богдана Хмельницкого в Киеве – и породил термин "перекладывание брусчатки".

В местных громадах, не обремененных военными расходами, тогда оказались "лишние" деньги. Особенно в тех, где расположены воинские части: налог на доходы физлиц (с зарплаты) – основная статья наполнения местных бюджетов.

В 2024 году часть этих "избыточных" средств передали в госбюджет и дорожных тендеров и расходов на благоустройство стало значительно меньше. Однако в 2025 году тренд возвращается, причем это касается и местной, и центральной власти.

Доля благоустройства (парки, спортивные площадки) в общих расходах хоть и незначительна, однако выросла на несколько процентов.

Доля дорожных тендеров снова обогнала городскую инфраструктуру (отопление, вода) и энергетику (ремонт после атак и защита), составляя 18% от всех строительных расходов (год назад этот показатель составлял 13%). По подсчетам ЭП, за девять месяцев 2025 года контрактов на дороги уже подписали на 30 млрд грн.

Крупнейшим тендером стали 1,6 млрд грн, которые в октябре получила компания "Ростдорстрой" на ремонт дорог Николаевской области (всего с начала 2025 года в области – более 3 млрд грн). А в августе Киев заказал за 1,25 млрд грн перестройку Харьковского шоссе у группы "Автострада".

Кое-где возобновление "большого строительства" маскируют услугами по содержанию дорог, то есть тем видом обслуживания, который предусматривает латание ям, посыпку солью, очистку от снега, установку дорожных знаков. Большинство тендеров проходят с таким описанием или их называют "текущим ремонтом".

В сентябре Государственная аудиторская служба уже делала замечания организаторам тендеров относительно неправильной классификации работ, которые предусматривали, что большая часть денег пойдет на снятие старого и укладку нового асфальтного покрытия, однако заказчик – местная Служба восстановления – стоял на своем.

В отличие от дорожных тендеров, доля расходов на военные нужды (в основном на строительство фортификаций) за год упала с 13% до 7%, а на направление энергетики, которое предусматривает восстановление уничтоженных россиянами объектов и строительство укрытий вокруг них, – с 22% до 15%. Последние цифры имеют несколько объяснений.

По-первому – стоимость строительства сооружений наивысшего уровня защиты вокруг энергетических объектов. В 2023 году правительство разработало трехуровневую систему защиты.

Первый уровень – это простые защитные сооружения (габионы и большие мешки с песком), которые укладывают вокруг оборудования, чтобы уберечь его от обломков при взрывах.

Второй уровень – более основательные укрытия: вокруг подстанций монтируют конструкции из бетона, способные выдержать удар дронов или осколочно-- фугасных боеприпасов.

Третий уровень – максимальная противоракетная защита: специальные инженерные решения, призванные минимизировать ущерб от прямого попадания ракеты в объект.

Первые два уровня построили в 2024 году, от третьего – отказались. Среди тендеров по укрытиям крупнейшие заказы в 2025 году были только у "Укргидроэнерго".

"Я никогда не слышал об объектах, которые защитили тремя уровнями. Этот проект быстро закрыли как не имеющий никакого смысла. Стоимость трехуровневой защиты в три раза выше, чем стоимость оборудования, которое должно быть защищено", – говорил в сентябре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Во-вторых, в укрепление энергосистемы, особенно в приобретение оборудования, существенные средства инвестируют западные партнеры и эти расходы не всегда видны в тендерах. Например, ЕБРР с начала большой войны предоставил Украине более 8,3 млрд евро, значительную часть которых потратили на проекты энергетической безопасности и стабильности.

Источник