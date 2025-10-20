Грабители всего за несколько минут выкрали из знаменитого парижского музея девять предметов из коллекции драгоценностей французской короны. Один из них, повреждённым, был найден позже.

"Посягательством на наследие и историю Франции"

назвал президент Эммануэль Макрон ограбление Лувра, произошедшее в воскресенье. В посте на своей странице в Х французский лидер заверил, что все украденные реликвии вернутся в музей, а виновные будут непременно привлечены к ответственности.

По сведениям парижской прокуратуры, идут поиски четырёх злоумышленников, которые накануне ранним утром, примерно в 9:30 по местному времени, пробрались в Галерею Апполона, где хранятся драгоценности французской короны.

Грабители в масках поднялись на этаж автоподъёмнике. Разбив окно, они проникли в зал, а дальше орудовали болгаркой. Им удалось похитить девять ювелирных украшений, которые, по словам властей, имеют неоценимую историческую и культурную ценность.

Преступники скрылись на скутерах, вероятно, выронив один из предметов. Он "в повреждённом виде" был найден позже недалеко от Лувра. Это корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Ограбление, которое уже называют одним из самых дерзких в истории знаменитого французского музея, длилось всего 7 минут.

Похищенные драгоценности

Среди украденных драгоценностей - сапфировое ожерелье королевы Марии-Амели и королевы Гортензии, состоящее из восьми сапфиров и 631 бриллианта. Также была украдена тиара императрицы Евгении, содержащая почти 2 000 бриллиантов, две броши и корсажный бант.

Лувр опубликовал полный список украденных вещей.

Ведётся расследование

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что для поиска преступников и украденного "делается всё возможное".

Новый министр внутренних дел Лоран Нуньес считает, что кражу совершили "опытные" грабители, которые могли быть и "иностранцами". При этом глава ведомства выразил уверенность в том, что все четверо будут найдены "очень быстро".

Прокурор Парижа Лор Бекко предполагает, что речь идёт о "преступной группировке", в которой есть и "организаторы", и "мелкие исполнители".

Есть информация, что к расследованию привлекли израильскую компанию CGI Group, возглавляемую экс-главой ШАБАКа Яаковом Пери. Как сообщается, именно CGI Group раскрыла ограбление в Дрезденском музее, совершённое в 2019 году, когда были похищены драгоценности на сумму больше 100 миллионов евро.

Бреши в системе безопасности?

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире местному телеканалу осудил "серьёзный акт, нападение на французское наследие", указав на то, что в последние нелели целый ряд музеев страны подвергся ограблению. Олланд сказал, что не исключает версию об "иностранном вмешательстве с целью дестабилизировать страну".

В своем пресс-релизе синдикальный союз "Солидарность" указал на "недостатки безопасности беспрецедентной серьезности, которые, тем не менее, в значительной степени можно было предвидеть".

"Президенту Республики и министру культуры давно пора прислушаться к предупреждениям, сделанным сотрудниками и их представителями", - говорится в заявлении.

Лидер "Союза правых за республику" Эрик Сьотти обвинил правительство в "попустительстве" и в том, что "оно позволило украсть драгоценности короны".

Представители ультраправого "Национального объединения" также указали на бреши в системе безопасности музея. В своём аккаунте в X Жордан Барделла назвал случившееся "невыносимым унижением для страны".

Марин Ле Пен написала:"Сейчас не время для споров. Однако от нас требуется признать тот факт, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны реагировать".







