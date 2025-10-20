По его данным, датой схождения с орбиты является 8 октября 2025, а сгорание произошло между 01:00 — 05:00 на следующий день, 9 октября, по киевскому времени. Ранее Государственное космическое агентство сообщало, что спутник выходит на связь, но работает в ограниченном режиме и не передает снимки.

Как сообщалось, 13 января 2022 года ракета Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту украинский спутник “Сич-2-30”. В общей сложности на борту ракеты находилось 105 космических аппаратов почти 30 операторов из двух десятков стран мира.

По имеющимся данным, спутник обладает далекими от современных характеристиками, однако инициатором его запуска ракетой компании Илона Маска был президент Владимир Зеленский. Сам запуск стоил госбюджету около $2 млн. При этом вместо прямого контракта с американской компанией Илона Маска “SpaceX” для запуска спутника Кабинет министров привлек посредника. Поэтому контракт подорожал вдвое, а оборудование государственного конструкторского бюро поставили через фирму-”прокладку”.

Об установлении связи со спутником после его запуска на орбиту также сообщил Владимир Зеленский. Впрочем, уже в конце января в КБ “Южное” признали, что с запущенным на орбиту спутником “Сич-2-30” так и не удалось установить устойчивую связь.

“Січ-2-30” — это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите, за исключением экспериментальных наноспутников, разработанных КПИ им. Игоря Сикорского.

Назначение спутника “Січ-2-30” — мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он должен обеспечить возможность получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.





Источник