Украинский военный Дмитрий Демшин описал фазы жизни в украинском городе по мере приближения к нему линии фронта. Об этом он написал в Facebook.
Первая фаза — когда фронт приближается на расстояние 50-70 километров до города.
Тогда в город заезжают тыловые подразделения, жизнь в городе начинает бить ключем, резко увеличивается прибыль бизнеса и его активность.
Фаза вторая — фронт подошел на расстояние 35-40 км.
На этой фазе тыловые подразделения отойдут дальше в тыл, а на их место придут уже боевые. ”Вместе с тыловиками уедет и ритейл, и весь рынок останется местным. Вот тогда все действительно охр@невают с заработков. Чувак, владелец двух небольших магазов в прифронтовых деревнях, за три месяца пересел из Geely MK, на TLC 100, правда он продукты в магазины с РЭБом возил, но в его случае это скорее о предпоследней стадии. Боевые подразделения по прибытию сразу начнут налаживать свой быт, а так как большинство из них заселятся в руины, то затраты на приведение их в жилое состояние будут космические, в крупные строительные магазины товар будут завозить фурами, по несколько раз в неделю.
Конечно, по городу будет прилетать, в основном по промзоне, и по лесам и посадкам вокруг города, правда иногда будут прилеты и по самому городу, но это не очень повлияет на местных”, — пишет Демшин.
На этой фазе также растет и коррупция, так как из-за притока денег в бюджет местная власть начинает пилить деньги, которые тратятся на новую дорожную разметку, клумбы, ремонт разрушенных школ, в которые никто не ходит и т.д.
Фаза третья — фронт подходит на 15-20 километров к городу.
Там становится опасно жить, количество прилетов кратно увеличивается, а FPV-дроны часто появляются на улицах.
“Жители почти все уезжают. Из местных тут остаются только несколько сот пенсионеров, несколько сот ждунов и несколько сот сумасшедших, которые считают, что им некуда ехать. Военных становится меньше, потому что они отодвинули свои базы на километров 10. Со временем исчезают последние островки цивилизации вроде магазинов”, — пишет военный.
Фаза четвертая — до линии фронта остается 5-10 км.
“Город постепенно уничтожается ударами КАБов, РСЗО, ракет и артиллерии. Оставшихся жителей вывозят волонтеры или полиция”, — пишет военный.
Фаза пятая — в город проникают группы россиян, начинаются уличные бои.
“Со временем в город проникают группы противника и пытаются найти укрытие. И тогда начинается наша очередь сносить все уцелевшие дома и сараи, погреба и подвалы. Иногда фронт в условиях города сдвигается по несколько раз то в одну, то в другую сторону, прибавляя разрушений”, — пишет военный.
Фаза шестая — ВСУ уходят из города, он переходит под контроль россиян.
“В руинах города противник пытается создать логистический центр для накопления личного состава и ресурсов для дальнейших штурмов. И тогда уже мы сносим город КАБами, артой, РСЗО и ракетами”, — рассказывает Демшин.
Фаза седьмая — фронт за несколько месяцев-полгода откатывается дальше и город становится относительно безопасной зоной.
Но в нем к тому времени уже нет пригодных для жилья домов, нет инфраструктуры, нет дорог, электричества, водо- и газоснабжения.
”Единственное что можно делать в этих городах, это собирать металлолом, но это очень рискованное занятие, потому что внезапно этот лом может взорваться прямо в руках, и хорошо как только руки оторвет, а может и полквартала вокруг”, — говорит Демшин.