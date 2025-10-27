Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потерь добычи. Но точные объемы публично не оглашаются.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Полный ответ я вам дам отдельно, не всем", - сказала она в ответ на вопрос депутата об объемах газа, которые нужно импортировать. Свириденко напомнила, о плане, чтобы в хранилищах к началу отопительного сезона было 13,2 млрд кубометров газа. "Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас такой объем был", - сказала она.

Она сообщила о значительных потерях внутренней добычи. "Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить публично о потерях газодобычи внутренней, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа", - сказала Свириденко.

Премьер пообещала предоставить депутатам информацию по объемам и по суммам.

Запасы газа на зиму

Украина планировала к началу отопительного сезона накопить в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планировалось импортировать.

Газ Европе сейчас стоит около 400 долларов за тысячу кубометров вместе с транспортировкой - около 500 долларов. Для закупки 4,6 млрд кубометров нужно около 2,3 млрд долларов.

Внутренняя цена газа в Украине также высока и даже выше, чем в Европе.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 20 октября сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

Россия осенью 2025 года активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины. В результате было выведено из строя до 60% мощностей внутренней добычи.

Кабинет министров Украины 23 октября принял решение выделить дополнительные 8,4 млрд гривен (около 200 млн долларов) на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.





Источник