Отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС для Украины может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева, что приведет к лавинной потере доверия к экономической жизнеспособности страны, предостерегают чиновники ЕС.

Об этом сообщает издание Politico.

Европейские сторонники "репарационного кредита" Украине на €140 млрд, обеспеченного замороженными в ЕС государственными активами РФ, настаивают: непрерывная поддержка Украины со стороны МВФ критически важна, а времени все меньше, чтобы убедить институт предоставить Киеву новые займы.

Украина сталкивается с огромным дефицитом бюджета и остро нуждается в финансировании МВФ, чтобы продолжать оборону от полномасштабного вторжения России. Фонд рассматривает возможность займа $8 млрд на следующие три года.

Впрочем, надежды на привлечение средств МВФ зависят от того, сможет ли ЕС финализировать собственный кредит на €140 млрд под замороженные российские государственные активы, большинство из которых хранятся в Бельгии.

Один из представителей Еврокомиссии и дипломаты трех стран-членов заявили, что достижение такой договоренности убедит МВФ в финансовой состоятельности Украины на ближайшие годы - это необходимое условие для кредитования со стороны института, базирующегося в Вашингтоне.

Но в прошлом месяце Бельгия выступила против займа на встрече лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски, что уменьшило шансы успеть до решающего совещания МВФ, которое, вероятно, проведут в декабре.

"Есть проблема со сроками", - сказал чиновник ЕС, как и другие собеседники - анонимно. Он напомнил, что следующий саммит лидеров ЕС назначен только на 18–19 декабря - поэтому нужны более срочные решения.

На фоне существенного сокращения помощи США МВФ ожидает, что основное финансовое бремя по Украине в ближайшие годы будет нести ЕС.

Хотя размер программы МВФ для Украины относительно небольшой, ее одобрение подает инвесторам сигнал, что страна финансово жизнеспособна и движется по пути реформ. "Это бенчмарк для других государств и институтов, чтобы оценить, надлежащее ли управление в Украине", — сказал украинский чиновник. Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре для обсуждения трехлетней программы.

"С поддержкой МВФ не стоит играть", — добавил чиновник ЕС.

Напомним:

24 сентября ЕС может предоставить Украине так называемый "репарационный заем" объемом до 140 млрд евро, но окончательный размер финансирования определят после оценки потребностей Украины в 2026-2027 годах, которую проведет МВФ.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает использование замороженных российских активов для Украины и призывает ЕС разблокировать кредит в размере 140 млрд евро.

В конце концов на встрече в Копенгагене лидеры стран ЕС не смогли достичь консенсуса о выделении Украине 140 миллиардов евро займа за счет замороженных российских активов. Все из-за позиции Бельгии.

Источник