У центрі Одеси замалювали мурал на честь Олександра Ройтбурда (фото)

Ключевые моменты:

  • В Одессе закрасили арт-объект, посвященный Александру Ройтбурду.
  • Мурал создали местные художники ко дню рождения мастера.
  • Уже через несколько часов часть работы повредили, а затем полностью зарисовали.
  • Куратор проекта Владимир Умма поделился подробностями и выразил возмущение в Facebook.
  • По его словам, стена была закрашена неаккуратно, хотя рисунок все еще просматривается сквозь краску.

Об этом сообщил сокуратор данного проекта Владимир Умма.

«Отметили день рождения Александра Ройтбурда небольшой арт-акцией в переулке имени художника. Во время рисования слышали достаточно теплых слов от прохожих, но было и замечание от жителя дома, на котором рисовали: «Я это закрашу». Вечером того же дня часть работ успешно испортили», – написал он в Facebook.

Автор мурала – одесская художница Настя Мане:

«Нормальный хозяин хоть бы немного поштукатурил стену или утеплил ее, а тут видно, что краской просто криво намазали стену, чтобы картинку не видеть, хотя сквозь щели просматривается… Что с вами, люди…?», – вопрошает Владимир Умма.


