Кабмін у 7 разів зменшив список країн, чиї мешканці можуть мати українське громадянство

Кабинет министров утвердил пять стран, граждане которых смогут получить украинский паспорт в упрощённом порядке и иметь двойное гражданство. Об этом говорится в постановлении правительства №1412 от 5 ноября.

Из документа следует, что по упрощённой схеме получить украинское гражданство смогут граждане США, Канады, Германии, Польши и Чехии.

Напомним, что изначально в этом списке было 36 стран. В итоговый список не попали страны, чьи жители чаще всего оформляют украинский паспорт: не считая России, это Венгрия, Румыния и Израиль.

Согласно закону о множественном гражданстве, граждане пяти “избранных” стран смогут стать гражданами Украины по упрощенной процедуре, а украинцы — оформить гражданство этих государств, сохранив украинский паспорт.

Как поясняют в правительстве, выбор пал на страны, где проживает наибольшее количество украинцев. В Канаде и США это в основном потомки эмигрантов из прежних волн, а в Германии, Польше и Чехии — украинцы, уехавшие из-за войны.

Постановление вступает в силу одновременно с законом №4502-IX от 18 июня “О внесении изменений в некоторые законы Украины для реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины”.


