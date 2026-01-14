Двое из четырех погибших в результате российского удара по пригороду Харькова ночью 13 января находились в момент атаки в укрытии возле терминала "Новой почты".

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспільне. Харьков" и спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь главы области: "Было укрытие. Укрытие разрушено почти полностью. По нашей информации, предварительно, ракета попала именно в укрытие, и два человека погибли непосредственно в этом укрытии... Еще два человека погибли… в самом терминале".

Детали: Он также добавил, что два других человека, которые находились возле этого укрытия, остались живы.

"И два человека были спасены подразделениями ГСЧС под сигналы воздушной тревоги – во время атаки "Шахедами" – из-под завалов", – отметил Синегубов.

Он добавил, что Россия по этому предприятию нанесла комбинированный удар.

"Сначала были "Искандеры", после того, как прибыли на место подразделения ГСЧС, атака продолжилась "Шахедами", – подытожил Синегубов.

Спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии "Украинской правде" уточнил, что в результате российского удара было разрушено модульное укрытие, расположенное рядом с терминалом на улице, там двое людей погибли и еще двоих достали из-под завалов живыми.

"Там было модульное укрытие, такое бетонное, как остановка. Вот оно разрушено полностью. Там обнаружили 2 погибших и 2 спасли – их достали из-под завалов этого укрытия", – пояснил спикер ГСЧС.

Также Василенко добавил, что несколько десятков человек были заблокированы на территории самого терминала, их удалось спасти.

"На территории самого терминала тоже было укрытие. И в нем были заблокированы люди, которые не могли выйти из-за сильного задымления и пожаров. Потому что из-за удара вспыхнуло несколько очагов пожаров – там горели и грузовики, и сами конструкции терминала. Люди не могли выйти из-за пожаров и задымления. И там спасатели спасли 28 человек", – уточнил спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По словам главы ОВА, 4 человека в настоящее время находятся в больницах. Их состояние средней степени тяжести.

Предыстория:

В ночь на 13 января в результате российской комбинированной атаки по пригороду Харькова погибли четверо гражданских лиц, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Утром 13 января в "Новой почте" сообщили, что в результате российского ракетного удара погибли 4 сотрудника компании: 2 сотрудника сортировочного центра и 2 водителя партнера-экспедитора.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото разрушенного россиянами терминала "Новой почты" в пригороде Харькова, где погибли 4 человека.

